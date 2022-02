ราคาของ Bitcoin ทะลุแนวต้านสำคัญและซื้อขายสูงถึง 45,201 ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนวันพุธ ก่อนที่จะถอยกลับเนื่องจากตลาดในวงกว้างลดลงในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายหลังจากตลาดสหรัฐเปิด

การเบิกถอนที่เห็นได้ก่อนหน้านี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ 7.5% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สินทรัพย์เสี่ยงเช่น crypto และหุ้นมีปฏิกิริยาลดลง โดยทุกสายตาจับจ้องไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนมีนาคม

S&P 500 ลดลง 0.23% และ Nasdaq คอมโพสิต -0.18% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่เหนือเส้นแบน

Michael van de Poppe เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ Crypto ตั้งข้อสังเกต :

“ ผลลัพธ์ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ความคาดหวังอยู่ที่ 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี $DXY กำลังพุ่งสูงขึ้นและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลงเช่น Bitcoin & ตราสารทุน โอกาสที่ FED จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ”

ผู้ค้า Crypto Cantering Clark กล่าวว่าการลดลงของ Bitcoin จากระดับสูงสุดระหว่างวันได้นำกลับมาอยู่ในช่วง เขาแนะนำว่าคริปโตเคอเรนซีจะกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งหากราคาหุ้นตกต่ำเช่นกัน สำหรับเขา กุญแจสำคัญคือให้ BTC อยู่เหนือ $43k

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022