Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $32,000 ในวันจันทร์ และใกล้จะทำลายระดับ $32.5k ท่ามกลางการเทขายครั้งใหญ่ในคริปโตเคอเรนซีและหุ้น

ด้วยมูลค่าของ BTC/USD ที่ลดลงมากกว่า 7% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดกระทิงกำลังจับจ้องที่ระดับราคาที่เห็นในเดือนกรกฎาคม 2021 โดยข้อมูลออนไลน์ชี้ให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่มากขึ้น

ในขณะที่ crypto ขายพร้อมกับหุ้น BTC มากขึ้นก็ขาดทุน จากข้อมูลของแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ออนไลน์ Glassnode ความผันผวนของราคาที่ต่ำกว่า $33k ทำให้อุปทาน Bitcoin เพิ่มขึ้น 10% ในโซนสีแดง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Glassnode เน้นว่าการตกต่ำถึง 33,000 ดอลลาร์จะผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนระยะสั้นที่ไม่สามารถทำกำไรได้

ตอนนั้น Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $38k แต่การลดลงในช่วง 2- 3 วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะทำให้กลุ่มผู้ถือครองระยะสั้นจำนวนมากกลัว แม้ว่าหุ้นจะถูกขายออกไปเพื่อดูความเสี่ยงที่กว้างขึ้นในตลาดที่มองความเจ็บปวดมากขึ้น

“ ภาวะกระทิงของ Bitcoin ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในสัปดาห์นี้ เนื่องจากราคาตกลงกลับมาที่ 33.8k ดอลลาร์ และความสามารถในการทำกำไรของเครือข่ายลดลงประมาณ 10% จุดอ่อนได้ปรากฏขึ้นในกระแสผลิตภัณฑ์ ETF อุปทานของ Stablecoin การหดตัว และความเร่งด่วนของนักลงทุนในการฝากเหรียญเพื่อแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่ตอบสนองต่อความผันผวน ด้านลบ” บริษัทเขียนใน จดหมายข่าว รายสัปดาห์

ตอนนี้ Bitcoin ลดลงกว่า 53% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายนที่สูงกว่า $69k จากข้อมูลของ Glassnode อาจมีความเจ็บปวดมากขึ้นหากการขาดทุนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับตลาดหมีครั้งก่อน

อย่างแรก การตกต่ำที่เห็นในเดือนกรกฎาคม 2021 ส่ง BTC ไปที่ระดับราคาที่ 54.2% จาก ATH ตลาดหมีที่เกิดขึ้นในปี 2015, 2018 และ มีนาคม 2020 นั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม ด้วยการยอมจำนนส่ง Bitcoin -77.2% และ -85.5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในขณะนั้น

ความสามารถในการทำกำไรของเครือข่ายลดลงเหลือประมาณ 60% โดยที่ราคา BTC ตกต่ำครั้งล่าสุด ส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลหลักมี ‘ความเจ็บปวด’ คล้ายกับตลาดหมีครั้งก่อน ระดับการทำกำไรยังใกล้เคียงกับระดับที่บันทึกไว้ในตลาดหมีปี 2018 และ 2019-20

“ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าทั้ง 2 กรณีเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ยอมจำนนครั้งสุดท้าย ” นักวิเคราะห์ของบริษัทกล่าวเสริมในรายงาน

นักเทรดและนักวิเคราะห์ Crypto HornHairs เชื่อว่าจุดต่ำสุดยังไม่ถึงจุดต่ำสุดและมีแนวโน้มที่จะเจ็บปวดมากขึ้น

“ เมื่อพิจารณาจากเวลาเฉลี่ยจากจุดสูงสุดของรอบไปสู่ระดับต่ำสุดของรอบ เช่นเดียวกับค่าต่ำสุดของรอบเวลาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งถัดไป กันยายนถึงพฤศจิกายนของปีนี้จะใกล้เคียงกับรอบก่อนหน้านี้มากที่สุดในแง่ของช่วงเวลาสำหรับ โซนล่างเพื่อสร้างตัวขึ้น ”

แผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตสำหรับ BTC ที่มา: HornHairs บน Twitter

ตามที่ Michael van de Poppe นักเทรดเต็มเวลาและนักวิเคราะห์คริปโตชั้นนำ นักลงทุนอาจต้องการดูระดับราคาปัจจุบันของ BTC ในความเห็นของเขา พื้นที่ดังกล่าวสามารถให้ “การเล่นแบบเด้ง” ได้

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022