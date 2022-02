การฟื้นตัวของ Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์หลังจากพักเบรกเหนือ 40,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยมีการทดสอบกระทิงแนวต้านที่สูงกว่า 43,000 ดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นเห็นว่าดัชนี S&P 500 โพสต์สัปดาห์ที่ดีที่สุดของปีจนถึงขณะนี้ แม้ว่าธนาคารกลางจะมีท่าทีแข็งกร้าวท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น การขยับขึ้นของ Bitcoin อาจได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงบวกจากผู้ผลิตรถยนต์ Tesla Inc. ซึ่งเมื่อวันจันทร์กล่าวว่ามันถือ BTC มูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์พูดถึงภาพราคาระยะสั้นของ Bitcoin ว่าอย่างไร?

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนไลน์ Santiment กล่าวว่าความสัมพันธ์สูงของ Bitcoin กับหุ้นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปสามารถติดตาม S&P 500 ได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลของแพลตฟอร์ม การเพิ่มขึ้นใหม่สำหรับดัชนีมาตรฐานจะส่งผลให้ราคา BTC สูงขึ้น

“ วันจันทร์ที่เป็นบวกจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสัปดาห์หน้า และความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของสกุลเงินดิจิทัล ” Santiment เขียน

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.21% และ Nasdaq และ Dow ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผู้ค้า crypto นามแฝงและนักวิเคราะห์ Bitcoin Rekt Capital กล่าวว่า Bitcoin ที่ปิดรายสัปดาห์ใหม่เป็นสีเขียว " ได้ยืนยันบางส่วนแล้วว่าจะกลับเข้าสู่ช่วง $38000-$43000 "

ข้อดียังมี Bitcoin ที่ลอยตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 สัปดาห์ ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็น “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญของตลาดกระทิง”

“เขา EMA เป็นจุดราคา ~ $ 44000 และอาจคิดว่าเป็นแนวต้าน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนกลับเป็นแนวรับจะช่วยฟื้นฟูความเอนเอียงของมาโครสำหรับ Bitcoin ” เขา กล่าวเสริม

แผนภูมิแสดง EMA 50 สัปดาห์ของ Bitcoin ที่ $44,000 ซึ่งเป็นระดับราคาที่สำคัญสำหรับตลาดกระทิง ที่มา: Rekt Capital บน Twitter

นักวิเคราะห์อีกคนกล่าวว่าการตีกลับหมายถึงอุปสรรคที่ "สำคัญ" ที่สุดของ Bitcoin อยู่ที่ 48,400 ดอลลาร์

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Josh Rager นักวิเคราะห์คริปโตที่ได้รับความนิยมอีกคนกล่าวว่าการปิดรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้กระทิงสามารถทะลุ 50,000 ดอลลาร์ได้ เขากล่าวว่าโอกาสที่โมเมนตัมขาขึ้นจะเพิ่มขึ้นหาก BTC/USD จัดการอีกสัปดาห์สีเขียว

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

— Rager 📈 (@Rager) February 7, 2022