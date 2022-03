Bitcoin เพิ่มขึ้น 6% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และมากกว่า 18% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเทขายในตลาดหุ้น

Marcus Sotiriou นักวิเคราะห์จาก GlobalBlock นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ Bitcoin ได้เห็นมาตรฐานคริปโต “decouple” จากตลาดหุ้น

ในบันทึกเมื่อวันอังคาร Sotiriou กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นอย่าง " เหลือเชื่อ " ของ BTC ในสัปดาห์นี้เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจมองหาการแยกตัวออกจากหุ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นแนวโน้มในระยะสั้น

อันที่จริง เมื่อดูที่ตลาดหุ้น เราเห็นว่า S&P 500 กำลังจะปิดอีกหนึ่งวันติดลบรายวันโดยขาดทุนมากกว่า 1.5% ในวันอังคาร

นักยุทธศาสตร์ GlobalBlock ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเป็นกรณีนี้ "เป็นเวลาหลายเดือน ” อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลกำลังส่งสัญญาณถึงสิ่งที่อาจเป็นการฝ่าวงล้อมที่ไม่สัมพันธ์กัน แม้ว่าอาจเป็นระยะสั้นก็ตาม

และสาเหตุที่ Bitcoin พุ่งขึ้นเมื่อ S&P 500 ตกลง Sotiriou อธิบายว่า:

“Bitcoin กำลังได้รับการเสนอราคาอย่างหนัก ส่วนหนึ่งมาจากการบรรยายว่าเป็นวิธีการถ่ายโอนมูลค่าที่ไม่ได้รับอนุญาตและต่อต้านการเซ็นเซอร์ เนื่องจากมันถูกใช้ในช่วงวิกฤตในยูเครน รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในแคนาดา”

แต่ไม่ใช่แค่หุ้นที่ BTC โดดเด่นในสัปดาห์นี้ คริปโตเรือธงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทองคำ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรับตัวขึ้นเนื่องจาก Bitcoin ร่วงลงพร้อมกับหุ้น วันนี้ แม้จะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ $1,945 โดยได้กำไรมากกว่า 2% แต่ทองคำกลับติดตาม BTC ที่อัพไซด์ 6%

“เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันที่หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ในความไม่แน่นอนทางการเมือง บิตคอยน์ก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าทองคำ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย” Sotiriou กล่าว

Raoul Pal CEO ของ Real Vision คิดว่าทำได้ โดยชี้ไปที่แนวโน้มตลาด crypto ในปัจจุบันที่ “รู้สึกเหมือนมีนาคม 2020 มาก”

“ในตอนนั้น เราโยนข่าวที่แย่กว่านั้นออกไป (การระบาดใหญ่และการปิดตัวลงทั่วโลก) และมันตกลงอย่างรวดเร็วมาก แต่ล้มเหลวในการสร้างระดับต่ำสุดใหม่ ” เขา ทวีต ขณะที่ Bitcoin ทะลุ 44,000 ดอลลาร์

Pal เห็นภาพมาโครที่คล้ายกันในสถานการณ์ปัจจุบันของสงครามยูเครน อัตราที่สูงขึ้น และน้ำมันที่พุ่งขึ้นแตะ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สภาพแวดล้อมในปี 2022 เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เขาคิดว่าความล้มเหลวของ Bitcoin ในการสร้างระดับต่ำสุดใหม่บ่งชี้ว่า “มาโครอาจส่งผลดีต่อคริปโตมากขึ้น”

แต่เขาเตือนด้วยความระมัดระวัง โดยสังเกตว่าจุดสิ้นสุดของการขายเทคโนโลยีอาจจุดชนวนให้ crypto ล่มสลายครั้งใหม่

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022