Bitcoin (BTC) ถืออยู่เหนือ $41,000 ในเย็นวันจันทร์หลังจากร่วงลงสู่แนวรับที่ $40k ในระหว่างวัน เนื่องจากความเชื่อมั่นในการปิดตลาดกลับคืนสู่ตลาด

หลังจากทำราคาสูงสุดที่ 42,250 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดกระทิงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาโมเมนตัมไว้

Marcus Sotiriou นักวิเคราะห์จาก GlobalBlock นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหราชอาณาจักรกล่าวเมื่อต้นวันจันทร์ว่าการปรับฐานราคา BTC นั้นลดลงเหลือ “ความกลัวต่อสงครามรัสเซีย-ยูเครน”

เขาชี้ไปที่การคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมือง Mariupol ของยูเครนและรายงานเกี่ยวกับทหารรับจ้างที่ต้องการลอบสังหารประธานาธิบดี Zelensky ว่าเป็นข้อกังวลหลัก

“เหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตลาดโลกในเช้าวันนี้ เนื่องจากดัชนีค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นในขณะที่ Bitcoin และหุ้นถูกขายออกไป” Sotiriou กล่าวในหมายเหตุขณะที่ Bitcoin อยู่ต่ำกว่า 41,000 ดอลลาร์

ข้อตกลงของตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการชำระบัญชี BTC ยาวกว่า 20 ล้านดอลลาร์ โดยความเจ็บปวดส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากความคิดเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวลล์ มาถึงตลาด

ในคำพูดของเขาที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ นายพาวเวลล์กล่าวว่า Fed พร้อมที่จะเริ่มแนวทางเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ

ประธาน Fed กล่าวว่าธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 คะแนนทันทีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงของนักลงทุนสั่นคลอน ตามที่ Wall Street โพสต์ปฏิกิริยาเชิงลบ การเคลื่อนไหวที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาด Bitcoin เพื่อดู BTC ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 40,600 ดอลลาร์

หมายความว่ากระทิงยังคงพบว่ามันยากที่จะพลิกแนวต้านทันทีที่ประมาณ $42k-$44,000 เป็นแนวรับ ในทางกลับกัน มันแนะนำว่าหมียังคงกุมมือบนรอบโซนอุปทานเหล่านี้

Mikkel Morch กรรมการบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ARK36 ยังคงเชื่อมั่นใน BTC แม้ว่าการสังเกตในความคิดเห็นว่าการกลับตัวนั้นดูเหมือนจะเป็น “การดึงกลับที่ดี” หลังจากกลับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว

“แม้ว่า Bitcoin จะถอยกลับเล็กน้อยหลังจากติดแท็ก $42K ในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ก็ยังสามารถปิดสัปดาห์ได้ดีกว่า $40,000 และปัจจุบันอยู่ที่ระดับ $41K การหวนกลับดังกล่าวดูเหมือนจะดีขึ้นหลังจากการขยับขึ้นที่โดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ” เขากล่าว

นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Credible Crypto คิดว่า Bitcoin จะต้องทะลุ 42,500 ดอลลาร์เพื่อให้มีโอกาสสูงขึ้น หากไม่สำเร็จ เขาคาดการณ์สถานการณ์ที่แนวรับหลักจะอยู่ในโซน $29k-$32,000

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022