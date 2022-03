Bitcoin ทะลุระดับแนวต้านสำคัญเพื่อแตะระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการขึ้นจากปัจจัยมหภาคต่างๆ

Bitcoin ได้รับ 10% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยไต่ขึ้นสู่ระดับราคาสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เมื่อซื้อขายเหนือ 45,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ

ในวันศุกร์ คู่ Bitcoin (BTC-USD) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ระหว่างวันจนแตะระดับสูงสุดเหนือจุดราคา $45,000 ทั้งคู่ได้ถอยกลับ แต่ยังคงเสนอราคาที่ดีเหนือ 44,700 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน

ขาขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำหลังการซื้อขายช่วงหลายสัปดาห์ โดยมีการผ่อนปรนในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งบรรเทาลงจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและผลกระทบของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่อหุ้น

แต่จากคำวิจารณ์ของ Marcus Sotiriou นักวิเคราะห์ของ GlobalBlock ความเชื่อมั่นในสัปดาห์นี้ได้รับกระแสตอบรับจากกระแสความนิยมจากการสะสมของ Do Kwon ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Terra Labs

Kwon ซึ่งเพิ่งวางเดิมพันสองครั้งมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์กับราคาของ Terra (LUNA) ที่สูงกว่า 90 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมปีหน้า ได้เปิดตัว “แผนการสะสม Bitcoin มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์”

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022