ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ที่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์และขึ้นสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564

เนื่องจากการเทขายในตลาด crypto สะท้อนให้เห็นถึงการนองเลือดในวันจันทร์ที่ Wall Street ซึ่งแตะระดับต่ำสุดที่ 29,996 ดอลลาร์ อุปทาน Bitcoin มากกว่า 40% ตกอยู่ในการสูญเสียที่ไม่คาดคิด และข้อมูลบนเครือข่ายจาก Glassnode ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดยังคงมีความเป็นไปได้มากขึ้นหากแนวโน้มปัจจุบันถูกเปรียบเทียบกับตลาดหมีปี 2018

ภาพอาจเลวร้ายลงเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในระยะสั้นของ Bitcoin กับหุ้น ซึ่งหมายความว่าหุ้นจะขาดทุนมากขึ้นท่ามกลางอัตราที่สูงขึ้นและผลกระทบด้านมหภาคอื่น ๆ อาจส่งผลให้ BTC ดิ่งลงเช่นกัน มันดูเยือกเย็นมากขึ้นสำหรับ Bitcoin ซึ่งสามารถถอยเกินระดับ $28k

แต่จากข้อมูลของ Perianne Boring ซีอีโอและผู้ก่อตั้งหอการค้าดิจิทัล การขาดทุนเป็น “โอกาสในการซื้อมหาศาล”

“ ทุกอย่าง ล้มเหลว” Boring ระบุในการ ให้สัมภาษณ์ กับ “ Squawk Box ” ของ CNBC เมื่อวันอังคาร โดยชี้ไปที่การพ่ายแพ้ในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ท่ามกลางความตึงเครียดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาที่ต่ำเสนอโอกาสในการซื้อลดลง เธอบอกกับ Andrew Ross Sorkin ของ CNBC

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022