วันนี้ราคาของโทเค็น UNUS SED LEO (LEO) พุ่งขึ้น 43% เพื่อทำสถิติสูงสุด

ในขณะที่เขียนมีการซื้อขายที่ $7.13

โดยแตะระดับสูงสุดที่ 8.04 ดอลลาร์ต่อวัน และต่ำสุดที่ 4.96 ดอลลาร์ต่อวัน และมีปริมาณการซื้อขาย 56,936,717 ดอลลาร์ มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 6,803,494,168 ดอลลาร์ และอุปทานหมุนเวียน 953,954,130 เหรียญ LEO

ตอนนี้เรามาเจาะลึกกันว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไร

ก่อนที่จะเจาะลึกแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันของโทเค็น LEO อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร

โดยสรุป UNUS SED LEO เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่ใช้ในระบบนิเวศ iFinex ชื่อนี้มาจากการอ้างอิงภาษาละตินในนิทานอีสปเรื่องหนึ่ง อนุญาตให้ผู้ใช้ Bitfinex ประหยัดเงินค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และขอบเขตของส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวน LEO ที่ผู้ค้า Bitfinex มีในบัญชี

UNUS SED LEO เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2019

เมื่อวานนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศว่าได้ยึดเงินกว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน มูลค่า BTC ที่ถูกขโมยไป

Bitfinex สูญเสีย Bitcoin (BTC) มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็กในปี 2559 โดยสัญญาว่าจะกู้คืนเงินที่สูญเสียไป และจะนำไปใช้ 80% เพื่อซื้อคืนและเผา LEO เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการจะใช้เวลา 18 เดือนในการชดเชยและกระบวนการศาลจะเริ่มเห็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเรียกคืนเงินที่ถูกขโมยไป

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่ากระบวนการจะใช้เวลานานแค่ไหน แม้ว่าจากแนวโน้มก่อนหน้านี้จะเห็นได้ชัดว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายปี เช่นในกรณีของการแฮ็กมูลค่า 460 ล้านดอลลาร์ของ Gox ในปี 2556 และเหยื่อยังรอการคืนเงินอยู่

เมื่อวานนี้ กลุ่ม LEO มองข้ามธงสีแดงทั้งหมด และเพิ่มราคาเสนอสำหรับโทเค็นต่อไป โดยหวังว่าวิกฤตด้านอุปทานที่จะเกิดขึ้นจะทำให้โทเค็นมีค่ามากขึ้น ตลอดเวลานี้ราคาของ LEO เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.144 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาลดลงต่ำสุดที่ 7.04 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันนี้

LEO มีมุมมองที่หลากหลาย ในขณะที่ Adam Cochran หุ้นส่วนของบริษัทร่วมทุนด้านกิจกรรม Cinneamhain Ventures ระบุถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปรับขึ้นราคาของ LEO เนื่องจากเงินทุนบางส่วนที่กู้คืนมาได้จะไม่ผ่าน Bitfinex เว้นแต่จะเป็นของการแลกเปลี่ยน

ในทวีตเมื่อวานนี้เขากล่าวว่า:

“แน่นอนว่า อาจมีโครงสร้างข้อตกลงแปลกๆ เกิดขึ้น ด้วยโทเค็นแบบกำหนดเองที่ Bitfinex ออก ซึ่งพวกเขาอ้างว่าพวกเขาซื้อการสูญเสียจากลูกค้ารายอื่น ดังนั้น Bitcoin จึงเป็นของพวกเขา และพวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์ได้ทั้งหมด จากนั้นก็มีการแจกจ่ายในภายหลัง " เขาเสริมว่า "ฉันจะไม่ซื้อ LEO ในขณะที่คาดหวังการซื้อคืนอย่างรวดเร็วจาก Bitfinex"

5/6

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022