BlockFi ล้มละลาย มันผิดตรงไหน?

ในการเคลื่อนไหวที่ทุกคนเห็นว่ากำลังจะมาถึง BlockFi ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในวันจันทร์

การยื่นฟ้องต่อศาลของผู้ให้กู้ crypto ที่มีการสู้รบเปิดเผยว่ามีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 รายและตำหนิ “การเปิดเผยที่สำคัญ” ต่อการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลาย เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายมืดบนสมุดคัดลอกของ crypto ซึ่งพื้นที่ว่างหมดลงอย่างรวดเร็ว

BlockFi ได้ระงับการถอนเงินหลังจากการล่มสลายของ FTX เมื่อเกือบ 3 สัปดาห์ก่อน ในฐานะนักลงทุนของเซลเซียส Voyager Digital และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมายจะบอกคุณว่าโดยทั่วไปแล้วนั่นคือฟางเส้นสุดท้าย เป็นการยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เมื่อคุณรู้ อย่าให้พวกเขานำเงินออกไป

ดังนั้นการยื่นเอกสารในสัปดาห์นี้จึงไม่น่าแปลกใจ BlockFi ยืนยันว่ามีความหวังในการฟื้นตัว เปิดเผยเงินสดในมือจำนวน 257 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินคดีล้มละลาย ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินจากลูกหนี้ได้

เรียกฉันว่าคนเยาะเย้ย แต่ฉันไม่เห็นว่า บริษัท จะฟื้นตัวจากสิ่งนี้ได้อย่างไร Mark Renzi ที่ปรึกษาด้าน BlockFi โต้แย้งว่า BlockFi นั้น “อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าในปี 2022 จะเป็นปีที่น่ากลัวเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม cryptocurrency”

อืม ถ้านี่คือตำแหน่งที่ดี ฉันก็ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหม่ อย่างที่ฉันพูด ฉันมองไม่เห็นว่าลูกค้าจะไว้วางใจ BlockFi ด้วยเงินของพวกเขาอีกได้อย่างไร ไม่ต้องพูดถึงช่องโหว่ขนาดใหญ่บนงบดุลของพวกเขา และเรื่องเล็กน้อยที่พวกเขายื่นฟ้องล้มละลายอย่างแท้จริง

BlockFi ยังฟ้อง FTX เพื่อยึดหุ้นของ Robinhood ซึ่งผู้ให้กู้อ้างว่า Sam Bankman-Fried ให้คำมั่นเป็นหลักประกันเงินกู้ที่เขาผิดนัด Bankman-Fried ซื้อหุ้น 7.6% ของ Robinhood เมื่อต้นปีนี้

ปัญหาทางกฎหมายเพิ่มเติม – นอกเหนือจากการยื่นฟ้องล้มละลาย เพื่อให้ชัดเจน – เพียงแค่เน้นว่าสิ่งทั้งหมดนี้ยุ่งเหยิงและผิดประเวณีอย่างไร ดังที่ฉันได้เขียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ สิ่งต่อไปสำหรับ crypto Bankman-Fried มีมือของเขาอยู่ในหม้อจำนวนมาก และกระบวนการแก้ปัญหาที่ยุ่งเหยิงนี้จะไม่ใช่เรื่องสนุก

ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับ Luna ที่ทรุดตัวลงเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตอนที่ Alameda บริษัทการค้าน้องสาวของ FTX มีการเรียกเงินกู้จำนวนมาก FTX ได้ส่งสินทรัพย์ของลูกค้าจากการแลกเปลี่ยน โดยมีโทเค็น FTT ที่เลิกใช้งานแล้วในขณะนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โทเค็นเดียวกันกับที่ FTX สร้างขึ้นนั่นคือ

แน่นอนว่า BlockFi มีปัญหาในตัวเอง พวกเขาถูกบังคับให้ลงนามในข้อตกลงกับ FTX สำหรับวงเงินสินเชื่อ 400 ล้านดอลลาร์ (ฉันบอกคุณแล้ว – การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง!) เพื่อให้ประตูเปิดอยู่ ข้อตกลงนี้ยังให้สิทธิ์ FTX ใน การซื้อ BlockFi ได้ทุกเมื่อจนถึงเดือนกรกฎาคม 2566

แดกดันก็คืออัศวินม้าขาวคนนั้น – Sam Bankman-Fried – ซึ่งตอนนี้กำลังกระตุ้นการแพร่ระบาดครั้งล่าสุด โดยกล่าว ว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามตอบโต้ด้วยความช่วยเหลือทั้งหมดของเขาเมื่อต้นปีนี้ และคราวนี้ BlockFi ล้มลง

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

