BNB Chain ประสบความสำเร็จในการเผาผลาญโทเค็น BNB มากกว่า 1.8 ล้านตัวในการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

ตามข้อมูลจาก Binance explorer ธุรกรรมดังกล่าวมีการเผาไหม้ 1,830,382.48 BNB มูลค่าตลาดของโทเค็น ณ เวลาที่เผาไหม้นั้นมากกว่า 772 ล้านดอลลาร์

Changpeng Zhao CEO ของ Binance ได้ ยืนยัน การถอน BNB ไปแล้วกว่า 1.8 ล้าน BNB นอกจากนี้ เขายังรับทราบความสำเร็จของการเผาไหม้ โดยระบุว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมุดปกขาวของ BNB

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022