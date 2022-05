หายนะของการ mint Otherside นั้นทำให้หลายคนต้องเสียค่าธรรมเนียมก๊าซหลายพันดอลลาร์โดยไม่ได้รับอะไรเลย

Yuga Labs ปฏิเสธที่จะขอโทษ แทนที่จะโทษ Ethereum และอ้างว่าจำเป็นต้องสร้างบล็อคเชนของตัวเองเพื่อขยาย

ทั้งตอนสรุปการรวมศูนย์ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นใน NFT โดยนักลงทุนทั่วไปจะได้รับราคาที่ลดลง

ในหลาย ๆ ด้าน ระบบนิเวศของ Yuga นั้นตรงกันข้ามกับที่ cypto ตั้งใจจะเป็น

โรงละครสัตว์สุดสัปดาห์นี้กลายมาอยู่ในโลก NFT และฉันไม่ได้หมายถึงละครสัตว์ที่ดี (มันมีจริง ๆ หรอโรงละครสัตว์ที่ดี ฉันรู้สึกว่ามันมีแต่แบบที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทั้งงั้น)

Yuga Labs บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Bored Ape Yacht Club ในการ mint ใน Otherside ที่คาดว่าจะมีมากในคืนวันเสาร์ เพื่อซื้อที่ดินในเกม metaverse ที่จะมาถึง บริษัทสตาร์ทอัพซึ่งมีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ก่อนสุดสัปดาห์นี้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผลที่ค่อนข้างดีเมื่อดูจากทุกบัญชีแล้ว โดยทำเงินจากการ mint ได้ประมาณ 320 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม โชคลาภที่ร่ำรวยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ เนื่องจากความต้องการจำนวนมาก ค่าธรรมเนียมก๊าซ Ethereum พุ่งขึ้นเป็นตัวเลขสี่หลัก ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องสะดุดกับก๊าซจำนวนมหาศาล และ ยัง ไม่ได้รับที่ดินที่พวกเขาต้องการ

ปัญหาที่คาดเดาได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้กำลังมา การกระทำของ Yuga นั้นไร้ความสามารถ และไม่ใช่แค่ความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในการปรับสัญญาให้เหมาะสมเท่านั้น พวกเขายังละทิ้งการประมูลของชาวดัตช์ซึ่งเดิมถูกข่มขู่ ท่ามกลางการขาดความโปร่งใสโดยสิ้นเชิง และประกาศการซื้อ ApeCoin ภาคบังคับล่าช้า

นอกจากนี้ พวกเขาล้มเหลวในการป้องกันการทำฟาร์มมวลชนของกระเป๋าเงิน KYC บางทีที่แย่ที่สุดคือ พวกเขาบริจาคเงิน 15,000 ให้กับนักลงทุน อีกครั้งท่ามกลางการขาดความโปร่งใส ซึ่งทำให้อุปทานลดลงและทำให้ก๊าซพุ่งสูงขึ้น ทั้งหมดนี้นำไปสู่สงครามก๊าซที่คาดเดาได้โดยสิ้นเชิงและมือใหม่ที่มีความหวังจำนวนมากต้องเสียเงินหลายพันดอลลาร์

ในขณะที่ Yuga กล่าวว่าพวกเขาจะคืนเงินค่าน้ำมันให้กับผู้ที่ทำธุรกรรมที่ล้มเหลว แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยคนนับพันที่ไม่สามารถหาที่ดินได้ เนื่องจากบริษัทปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ที่พลาดโอกาสในการขายที่ตามมา ในชุมชนอย่างไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

แต่ผลเสียกลับไหลลึกลงไปอีก โชคไม่ดี สภาพคล่อง 100 ล้านดอลลาร์ถูกดูดออกจากพื้นที่ NFT เนื่องจากผู้ค้าขายสินทรัพย์ของตนเพื่อสะสม ETH จำนวนมหาศาลที่จำเป็นในการซื้อแปลง (และจ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซด้วย) Etherscan ขัดข้องกับกิจกรรมทั้งหมด และ Solana ก็ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากความล้มเหลวของตัวตรวจสอบความถูกต้องของบล็อคเชน ตามมาด้วยกิจกรรมบอทมากมายหลังจากการ mint คอลเล็กชั่น NFT ที่อื่นบน Solana และ Ethereum ก็เห็นราคาลดลงเช่นกันเนื่องจากเทรดเดอร์ขาย en-masse เพื่อรับเงินในกระเป๋าเงินของพวกเขาสำหรับการ mint – การ mint ที่ก่อนหน้านั้นจะแยกหลายรายการออก

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga สอบตกในการอ่านสถานการณ์เพื่อจะทำตัวให้เหมาะสม

การขาดความโปร่งใส การพิจารณา และการเอาใจใส่แบบธรรมดาจาก Yuga เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ได้เห็น ที่แย่ไปกว่านั้นคือ หลังจากที่เงียบไปในช่วงของหายนะนั้น พวกเขาโพสต์ทวีตที่ซื่อบื้อตามลิงก์ด้านล่างนี้ ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาขาดการติดต่อกับนักลงทุนทั่วไปโดยสิ้นเชิง นอกจากจะปฏิเสธที่จะขอโทษแล้ว พวกเขากลับโทษ Ethereum ที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงทั้งหมด โดยอ้างว่าพวกเขาต้องการห่วงโซ่ของตัวเองเพื่อสานต่อความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาสำหรับการเป็นเจ้าของ Web3

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

ใครก็ตามที่คุ้นเคยกับ crypto ไม่มากนักยังสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ความผิดที่แท้จริงคือ Yuga ที่ไม่สามารถปรับสัญญาให้เหมาะสมได้ วิธีแก้ปัญหาของพวกเขาในตอนนี้คือการสร้าง “สไตล์ BSC” บล็อกเชนแบบรวมศูนย์ และขยายอาณาจักรและอำนาจของพวกเขาให้มากขึ้นในอวกาศ?

เพื่อเป็นการเตือนความจำ บริษัทนี้มีโครงการ NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใน Bored Apes สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคอลเลกชันที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน CryptoPunks และเหรียญของตัวเองที่มีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้พวกเขาต้องการบล็อคเชนของตัวเองด้วยเหรอ?

Ethereum มีปัญหา ฉันจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ แต่ด้วยการที่ Merge กำลังมา อย่างน้อยพวกเขาก็พยายามแก้ปัญหาอยู่ ไม่ต้องพูดถึงขนาดของชุมชนและจำนวนคนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังช่วยกันแก้ปัญหาอยู่ แต่ Bored Ape Yacht Club หล่ะทำอะไรเพื่อชุมชนบ้าง? Yuga Labs ได้ทำอะไรไปบ้าง?

การรวมศูนย์ของความมั่งคั่ง

เป็นตอนล่าสุดที่เน้นให้เห็นถึงความพิเศษเฉพาะตัวของ NFT world นักลงทุนทั่วไปมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ตัวเลขสี่ตัวกลายเป็นค่าธรรมเนียมก๊าซ บวกกับราคาที่ดินจริง (ซึ่งเท่ากับ 305 ApeCoin มูลค่า 7,000 ดอลลาร์ในวันเสาร์) เพื่อโอกาสในการเข้าสู่ Yuga club? มากขึ้นเรื่อย ๆ นี่กลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับคนรวยอย่างมหันต์ ซึ่งการควบรวมความมั่งคั่งเริ่มน่าปวดหัวมากขึ้นทุกวัน น่าเศร้า นั่นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากชื่นชอบเกี่ยวกับ crypto – โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เป็นประชาธิปไตย ที่ยุติธรรมกว่า และเข้าถึงได้ง่ายกว่า

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

นอกจากนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากซื้อ ApeCoin ของ Yuga เพื่อทำใช้ในการทำธุรกรรม คุณอาจจำได้ว่า ApeCoin ถูกออกอากาศให้กับผู้ถือ Bored Apes ทุกคนในเดือนมีนาคม และเหรียญ 10,094 เหรียญก็ปรากฏในกระเป๋าเงินของผู้ถือแต่ละราย ซึ่งเท่ากับ 150,000 เหรียญสหรัฐ ณ ราคาปัจจุบัน แน่นอนว่าการมี Ape อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันมีราคาพื้นอยู่ที่ประมาณ 300,000 ดอลลาร์ หมายความว่าผู้ที่ได้รับ ApeCoin ในตอนนั้นเริ่มต้นได้ดีอยู่แล้ว

ไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าโทเค็นของ ApeCoin นั้นลอยตัวมาก โดย 15% ของอุปทานที่ Yuga Labs เก็บไว้ 14% ไปที่ผู้ก่อตั้ง BAYC, 15% ให้กับเจ้าของ BAYC คนแรก และ 8% ให้กับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัว DAO สำหรับการนับจำนวนนั้น คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปทาน

ในที่สุด การ mint ใน Otherside ของสัปดาห์นี้ตั้งใจจะเป็นเส้นทางสำหรับ “บรรทัดฐาน” เพื่อคนไหลเข้าสู่ระบบนิเวศ ทว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสงครามค่าธรรมเนียมก๊าซ และหลายคนขาดทุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่า ApeCoin ร่วงลง 40% หลังจากปัญหาเรื่องการ mint แน่นอนว่าผู้ถือกระเป๋าที่นั่นเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับที่ล้มเหลวในการแปลง ApeCoin ให้เป็นเหรียญที่พวกเขาต้องการ – ดินแดนของ Otherside

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-Crypto

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น crypto ควรจะเป็นระบบที่ยุติธรรมกว่า สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เข้าถึงได้ เปิดกว้าง และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น บอกฉันทีว่าที่นี่ยุติธรรมแค่ไหน? การเรียกดูบน Twitter จะเห็นผู้ถือ Ape ประณามผู้ที่บ่นเกี่ยวกับการ mint ในวันเสาร์เพราะไม่มีความกล้าหาญหรือวิธีการที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูงขึ้น HFSP หรือ NGMI เป็นตัวย่อทั่วไปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ ฉันสงสัยว่าทัศนคติของพวกเขาจะแตกต่างกันอย่างไรหากพวกเขาไม่ได้ Ape ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นถึงตอนนี้

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

ในฐานะที่เป็นแฟนตัวยงของคริปโตที่ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของเขาเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมจากความคลางแคลงใจในการซื้อขายหลักทรัพย์และอื่น ๆ มันเป็นวันที่น่าหงุดหงิดมาก มันเป็นสัญลักษณ์ของหนึ่งในคุณสมบัติที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ของ crypto – การรวมศูนย์ของความมั่งคั่ง ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ตกอับ ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นใครก็ได้

ลงชื่อออก

ฉันอาจจะถูกตัดออกในฐานะคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรและไม่พอใจ กับคนที่เป็นบรรทัดฐานที่กำลังเศร้าที่พวกเขาไม่ได้ครอบครองส่วนหนึ่งของอาณาจักร BAYC พูดตามตรง มันเป็นเรื่องจริง ฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ Yuga เลย และฉันเสียใจ แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลนั้น ฉันเสียใจเพราะฉันรัก crypto และฉันชอบโอกาสที่มันนำเสนอให้กับผู้คน แต่สิ่งที่ฉันเห็นใน Yuga ตอนนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ ตรงกันข้ามกับเหตุผลที่ฉันออกจากงาน trad-fi ของฉันเพื่อจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้

แน่นอนว่าคงจะดีถ้าได้อยู่ใน Bored Ape Yacht Club ด้วยเหตุผลทางการเงิน แต่ตอนนี้ มันเหมือนกับ Bored Ape 1% Club มากกว่า

ฉันอาจจะอยู่แบบจน ๆ ได้ แต่อย่างน้อยฉันก็จะได้สนุกกับการทำอย่างนั้น