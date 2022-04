นับตั้งแต่ Calo App ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ประกาศเปิดตัวเวอร์ชัน metaverse ใหม่ โทเค็นของ CALO ก็ได้รับการรวบรวม วันนี้ได้เพิ่มมูลค่าเกือบหนึ่งในสามและทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Calo หากสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี และแหล่งซื้อแอป Calo อันดับต้น ๆ แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก CALO เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ CALO ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ CALO ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ SushiSwap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ CALO จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

แอพ Calo เป็นแอพที่ใช้บล็อคเชนที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายทุกวัน เผาผลาญแคลอรี และมีส่วนร่วมในความท้าทาย คุณยังสามารถสร้างรายได้ด้วย

โทเค็นดั้งเดิมของ CALO มีอุปทานจำกัดและเป็นสกุลเงินหลักของแพลตฟอร์มและระบบนิเวศของ Calo สามารถใช้สำหรับการกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในความท้าทาย

ผู้ถือโทเค็นสามารถเดิมพัน CALO เพื่อมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโดยการลงคะแนน ในขณะที่บริษัทต่างๆ สามารถใช้ CALO เพื่อนำเสนอความท้าทายต่อผู้ใช้ พวกเขาได้รับรางวัลเมื่อพวกเขาทำภารกิจท้าทายสำเร็จ

ผู้ใช้ยังสามารถมีส่วนร่วมในความท้าทายในแอพเพื่อรับโทเค็นโบนัสและทำธุรกรรมในตลาดดั้งเดิม

แอป Calo สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ราคาเหรียญดิจิทัลทำให้การคาดการณ์ราคาสำหรับ Calo ดังต่อไปนี้:

