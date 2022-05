สโมสรฟุตบอล Chelsea ร่วมมือกับ WhaleFin แพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Amber Group

สโมสรฟุตบอล Chelsea เข้าร่วมเป็นพันธมิตรมูลค่า 20 ล้านเหรียญต่อปีกับ WhaleFin ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Amber Group หลังจากการเป็นหุ้นส่วน WhaleFin จะกลายเป็นพันธมิตรแขนเสื้อของ Chelsea FC อย่างเป็นทางการโดยเริ่มในฤดูกาล 2022/23

ตามการสื่อสารอย่างเป็นทางการโดย Chelsea FC บนเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดีย โลโก้ของ WhaleFin ซึ่งมีวาฬสีน้ำเงินจะติดอยู่บนชุดแข่งของผู้เล่น Chelsea FC โลโก้ดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่โลโก้ของฮุนไดผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีในปัจจุบันซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4 ปี

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022