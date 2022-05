CoinCorner เปิดตัวการ์ด BTC แบบไม่สัมผัสที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย Lightning และ NFC

CoinCorner บริษัทแลกเปลี่ยน crypto และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินบนเว็บ ได้ประกาศเปิดตัว Bolt Card

การ์ดโบลต์เป็นการ์ด Bitcoin แบบไม่สัมผัส (BTC) แบบไร้สัมผัสที่ขับเคลื่อนโดย Lightning Network (LN) และการสื่อสารระยะใกล้ (NFC)

Bolt Card จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ Lightning Network ซึ่งเป็นโปรโตคอลการชำระเงินแบบเลเยอร์ 2 (L2) ที่สร้างขึ้นบน Bitcoin ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมได้ในราคาถูกและเร็วขึ้น เพื่อชำระเงินโดยตรงโดยแตะที่การ์ดบนอุปกรณ์ขายที่แสดงใบแจ้งหนี้ Lightning

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022