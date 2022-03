นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า รัสเซียกำลังใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ผู้ก่อตั้ง Kuna บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในยูเครน และผู้จัดการกองทุน Crypto Fund ของยูเครน Michael Chobanian แนะนำให้ Binance จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการคว่ำบาตร

ในความคิดเห็นที่รายงานโดย CoinDesk เมื่อวันพฤหัสบดี Chobanian ขอให้สหภาพยุโรปดำเนินการตามขั้นตอนนั้นเพื่อพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำได้ "ร่วมมือ" กับรัสเซียหรือไม่เพื่อช่วยรัฐบาลของปูตินหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

Chobanian หัวหน้าสมาคม Blockchain ของประเทศยูเครน กล่าวกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่าเขาจะขอโทษหากการสอบสวนพิสูจน์ให้เห็นว่า Binance ไม่ได้ทำผิด แต่เขาเสริมว่าหากได้รับการยืนยันแล้วสหภาพยุโรปจะต้องจัดการกับมัน

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย Binance ได้พยายามลบล้างข้อกล่าวหาของผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนคริปโต Kuna

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022