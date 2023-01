Crypto ต้องการบริษัทมหาชนมากขึ้น – การล่มสลายของ Circle IPO บ่งบอกถึงปัญหาในอุตสาหกรรม

สิ่งต่าง ๆ เป็นสีดอกกุหลาบในโลกของ cryptocurrency ในปี 2021

การแลกเปลี่ยนโดยใช้ชื่อ Coinbase เผยแพร่สู่สาธารณะในเดือนเมษายนด้วยมูลค่า 86 พันล้านดอลลาร์ เป็นบริษัทคริปโตรายใหญ่รายแรกที่ออกสู่สาธารณะ ได้รับการประกาศให้เป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงินใน Wall Street ทันที มูลค่าตามราคาตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นที่มีการซื้อขาย มูลค่าตลาดของ Nasdaq อยู่ที่ 26 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ICE (บริษัทแม่ของ NYSE) มีมูลค่า 67 พันล้านดอลลาร์

ขัดแย้งกับฉากหลังนี้ที่ Circle ซึ่งเป็นผู้ออก USD Coin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกและ Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ประกาศแผนการที่จะลอยตัวต่อสาธารณะ มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ มีกำหนดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อ CRCL ภายในสิ้นปีนี้

จากนั้น Circle ก็เริ่มแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผ่านเหรียญ USD จากคู่แข่งอย่าง Tether และราคาของ crypto ก็พุ่งสูงขึ้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมทางการเงินที่ตึงตัว ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตเงินเฟ้อ ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงก็พุ่งสูงขึ้น Crypto ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด โดยตลาดได้รับความเสียหายอย่างมาก

สิ่งนี้ขัดขวางแผนการของ Circle ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยบริษัทยกเลิกในที่สุดในเดือนธันวาคม วิธีที่ดีในการประเมินว่าเวลาจะแย่แค่ไหน หาก Circle เปิดเผยต่อสาธารณะ คือการดูที่ราคาหุ้นของ Coinbase (ฉันได้เขียนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Coinbase ที่นี่ )

แม้หลังจากเริ่มต้นปีใหม่ไปแล้ว 45% มูลค่าตลาดยังคงอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์ ลดลง 85% จากการประเมินมูลค่า 86,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเปิดตัวสู่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม Circle ถึงเลือกที่จะปล่อยให้ข้อตกลงมอดลง

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022