ธนาคารกลางคิวบาให้ใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน

ธนาคารกลางแห่งคิวบา (BCC) ได้ประกาศว่าจะให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงของคิวบาและระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กร บุคคล หรือนิติบุคคล ความละเอียดในภาษาสเปนนี้ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของคิวบาด้วย

อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจะมีอายุหนึ่งปีและอาจขยายออกไปเป็นปีที่สองได้

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

— CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022