DeFi Land เปิดตัวฟีเจอร์เกม P2E ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

DeFi Land เกมจำลองการเกษตรแบบ multichain ที่สร้างขึ้นบน Solana เพื่อเล่นเกม Decentralized Finance (DeFi) ได้เปิดตัวเกมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแบบ play-to-earn (P2E)

จนถึงปัจจุบัน DeFi Land เป็นเกมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแง่ของมูลค่าตลาด และยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเปิดตัวในวันนี้

ตามที่ทีม DeFi Land ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถระดมทุนได้ 1.75 ล้านดอลลาร์จากการขาย Non-Fungible Tokens (NFT) ในขณะที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้

โดยปกติ DeFi Land เป็นเกมเล่นฟรีที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีเงินทุนเริ่มต้นและพยายามรับ XP รวมถึงแข่งขันกับผู้เล่นอื่นบนกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลรายเดือน

หลังจากการเปิดตัว P2E เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด เช่น ทำฟาร์ม ยิงปืน และตกปลา ทีมงานยังสัญญาด้วยว่าผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงเกม P2E และจะแสดงการจำลองการทำฟาร์มขั้นพื้นฐานเช่น Stardew Valley และชื่อ Harvest Moon

