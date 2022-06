DeFi เปิดตัวเองท่ามกลางความตื่นตระหนกของตลาด

มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงใน crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Solend ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่มีพื้นฐานมาจาก Solana ผ่านการโหวตของรัฐบาลเพื่อเข้าครอบครองกระเป๋าเงินส่วนตัว

กระเป๋าเงินส่วนตัว (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ปลาวาฬ”) ได้ฝาก SOL จำนวน 5.7 ล้าน SOL ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่แพลตฟอร์มการให้ยืม เมื่อเทียบกับตำแหน่งนี้ วาฬได้ยืมเงิน 108 ล้านดอลลาร์จาก stablecoins โทเค็น SOL จำนวน 5.7 ล้านโทเค็นประกอบด้วยมากกว่า 95% ของเงินฝากทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อราคา Solana พุ่งเข้าหาตลาดที่กว้างขึ้น ลดมูลค่าหลักประกันของวาฬลงอย่างมาก และนำไปสู่สถานการณ์การชำระบัญชีที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ตลาดจะถูกน้ำท่วมและอาจเพิ่มมูลค่าของโทเค็น Solana

“ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด Solend อาจจบลงด้วยหนี้เสีย” Solend กล่าว “สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความโกลาหล สร้างความตึงเครียดให้กับเครือข่าย Solana”

การวางแผน SOL จำนวนนี้เทียบกับปริมาณการซื้อขายจะเน้นว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดนั้นมากน้อยเพียงใด โดยผลกระทบจากบอทบน DEX มีแนวโน้มว่าจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้มากขึ้นหากกระเป๋าเงินนี้ท่วมตลาด

ราคาการชำระบัญชีของเงินกู้อยู่ที่ 22.27 ดอลลาร์ ซึ่งจะต้องลดลง 35% จากราคาปัจจุบันจึงจะมีผล แม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมาก แต่ Solana ลดลง 80% ในปีนี้เพียงปีเดียว และการลดลง 35% จากที่นี่อยู่ไกลจากที่คาดไม่ถึง และมันเข้ามาใกล้มากเมื่อ Solana ร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 25 ดอลลาร์

โปรโตคอลพยายามเข้าถึงวาฬและขอให้พวกเขาเติมเงินเงินกู้ แต่มีความเงียบทางวิทยุโดยกระเป๋าเงินไม่ทำงานเป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ ดังนั้น โหวตผ่านและโปรโตคอลโหวตให้เข้าครอบครองกระเป๋าเงินของวาฬชั่วคราวและลดความเสี่ยงต่อโปรโตคอล

หลังจากเข้ายึดครองกระเป๋าเงินแล้ว แผนการคือการชำระบัญชีวาฬผ่านธุรกรรมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ แทนที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เรียงซ้อนด้วยการชำระบัญชีแบบออนไลน์ผ่านกลไกอัตโนมัติ

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

ตั้งแต่นั้นมา วาฬก็ได้โอนเงินจำนวน 25 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาดแมงโก้ เพื่อจำกัดการทำลายที่จะเกิดขึ้นกับ Solend หากการชำระบัญชีเกิดขึ้น

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022