Disney Pixar Pals NFTs ที่เปิดตัวบน Veve ขายหมดไม่นานหลังจากเปิดตัวด้วยเงิน $3.3M

ของสะสม Disney Pixar Pals NFTs เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ตลาดของสะสมดิจิทัล Veve ขายหมดภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ที่ชื่นชอบ Crypto ซื้อ NFT ทั้งหมด 54,995 รายการ

NFTs ประกอบด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจำและตัวละครที่โดดเด่นซึ่งสร้างโดย Pixar Animation Studios ตัวอย่างของตัวละคร NFT ได้แก่ Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode และ The House from Up

กล่องตาบอด

ผู้ใช้รวบรวม NFT จากกล่องตาบอด หมายความว่าพวกเขาซื้อแบบสุ่มโดยไม่รู้ว่าพวกเขาซื้ออะไร พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขารวบรวม / ซื้ออะไรหลังจากชำระเงินเท่านั้น

Pixar ชิ้นละ 60 อัญมณี (เทียบเท่า 60 ดอลลาร์)

เมื่อคูณจำนวนสะสมด้วยราคาต่อหน่วย คาดว่ามูลค่ารวมของ NFT ที่ซื้อทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์

ชั่วโมงหลังจากการดรอป NFTs ขายหมด ไอเทมที่ดรอปของ Pixar ขายได้กว่า 350 อัญมณีในตลาดรอง

ตลาด Veve NFTs

ประการแรก ตลาด Veve เป็นผลิตภัณฑ์ของบล็อคเชน ECOMI ซึ่งโทเค็นดั้งเดิมคือ OMI

NFTs ที่ลดลงในตลาด Veve NFTs กำลังสร้างเสร็จบน GoChain blockchain ซึ่งนักพัฒนาอ้างว่ารวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเข้ากันได้กับ Ethereum (ETH) อย่างสมบูรณ์

NFT บน Veve ซื้อขายโดยใช้อัญมณี ซึ่งเป็นโทเค็นในแอปของ Veve อัญมณีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในอัตราส่วน 1:1 ต่อดอลลาร์ ขณะนี้ยังไม่สามารถแปลงอัญมณีเป็นคำสั่งได้โดยตรง แต่ความเป็นไปได้ในการดำเนินการนั้นอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ

เนื่องจาก Veve เป็นผลิตภัณฑ์ของ ECOMI Gems จึงเชื่อมต่อกับโทเค็น OMI เมื่อใดก็ตามที่ซื้อ NFT โดยใช้อัญมณี 100% ของมูลค่าเทียบเท่าของโทเค็น OMI จะถูกเผาในขณะที่ NFT ที่ซื้อจะถูกโอนไปยังบัญชีของเจ้าของใหม่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าโทเค็น OMI สามารถแปลงเป็นอัญมณีได้ แต่อัญมณีไม่สามารถแปลงเป็นโทเค็น OMI ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะลดราคาของ OMI