ข้อเสนอคือเชนTerra (LUNA) ใหม่และ (เก่า) Terra Classic (LUNC) โดยที่ UST ถูกลบออกจากเชนใหม่

Terra ควรแยกเพื่อสร้างเชนใหม่เพื่อช่วยไม่ให้พังทลายทั้งหมด Do Kwon แห่ง Terraform Labs ประกาศเมื่อวันจันทร์

ตามข้อมูลของ Kwon แผนใหม่จะช่วยรักษาชุมชนรอบ ๆ สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขากล่าวว่ามีการพัฒนาที่ดีมากมายที่กำลังดำเนินอยู่

ควอนกล่าวว่าแผนดังกล่าวคือการเสนอร่างธรรมาภิบาลฉบับใหม่ให้กับชุมชนในวันที่ 18 พ.ค. หลังจากนั้น ไทม์ไลน์จะเริ่มเข้าสู่การ Forking Terra blockchain โดยที่อัลกอริธึม stablecoin ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบล็อคเชนใหม่

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

