ราคา DOGE พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใกล้ $0.17 ในขณะที่หุ้น Twitter ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อปิดที่สูงขึ้น 5.6% ที่ 51.70 ดอลลาร์

Dogecoin (DOGE) เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน หลังจากที่ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla รายใหญ่ที่สุดได้ซื้อ Twitter (TWTR)

DOGE ซึ่งสูบฉีดข่าวเกี่ยวกับ Musk ก่อนหน้านี้ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดระหว่างวันใกล้ $0.17 การเพิ่มขึ้นของเหรียญ meme อันดับต้น ๆ เกิดขึ้นหลังจากการหยอกล้อกันทั้งวัน ด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับเหรียญที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ Musk บรรลุข้อตกลงกับกระดาน Twitter ในการซื้อ

ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ไกลจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.73 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2564 ปฏิกิริยาต่อข่าวของวันนี้อาจมีเพียงในหลาย ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ในขณะที่เขียน DOGE/USD ซื้อขายที่ประมาณ 0.16 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากตัดกำไรระหว่างวันบางส่วน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Twitter ประกาศในการ แถลงข่าว ว่าคณะกรรมการได้ “ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการโดยนิติบุคคลที่ Elon Musk เป็นเจ้าของทั้งหมด”

ตามประกาศ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีมูลค่า 54.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ ในราคานี้ ผู้ถือหุ้น Twitter จะได้รับพรีเมี่ยม 38% จากราคาปิดของหุ้นของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2022 หนึ่งวันก่อนที่ CEO ของ Tesla จะเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 9% ใน Twitter

Musk กล่าวว่าเขาจะทำให้แน่ใจว่า Twitter จะกลายเป็น ‘รากฐาน’ ของเสรีภาพในการพูด ดีกว่าที่เคย และปราศจากสแปมบอท เขาจะปรับปรุงมันด้วยคุณสมบัติใหม่พร้อมทั้งพยายามพิสูจน์ตัวตนมนุษย์ทุกคน

“ Twitter มีศักยภาพมหาศาล ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทและชุมชนผู้ใช้เพื่อปลดล็อก ไอที” เขากล่าว

Musk ยังหวังว่าเขาที่เป็นเจ้าของบริษัทโซเชียลมีเดียจะไม่ผลักผู้ใช้บางคนออกจากแพลตฟอร์ม

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022