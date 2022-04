หลังจากที่ Twitter ยอมรับการเสนอราคาของ Elon Musk ราคาของ Meme Coin ที่ได้รับความนิยมก็เพิ่มสูงขึ้น มันเพิ่มขึ้น 30% และกำลังนับในขณะที่เขียน มหาเศรษฐีเฮกโตพันล้านจะนำสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่เป็นส่วนตัว

Dogecoin กำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากศักยภาพในการชำระเงินได้เติบโตขึ้นอย่างมาก

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Dogecoin: มันคืออะไร คุ้มค่าแก่การลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Dogecoin ตอนนี้

eToro คือแพลตฟอร์มการลงทุนหลายสินทรัพย์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2,000 รายการ รวมถึงหุ้น ETF ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptoasset) โดย eToro ได้เสนอสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 60 รายการ เพื่อการลงทุนหรือการลงทุนใน CryptoPortfolio ซึ่งนักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตสะสมของ Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำอื่น ๆ ได้ ผู้ใช้ eToro สามารถเชื่อมต่อ เรียนรู้ และคัดลอกหรือถูกคัดลอกโดยผู้ใช้รายอื่นได้

ซื้อ DOGE กับ eToro วันนี้ คำเตือน

Dogecoin นำเสนอสุนัข Shiba Inu บนโลโก้และอิงจากมีมอินเทอร์เน็ตที่มีธีมสุนัข เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สและ Litecoin fork

ยูทิลิตี้หลักของมันคือระบบการให้ทิปบน Reddit และ Twitter เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่แบ่งปันหรือสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ ตอนนี้ Musk เป็นผู้ดูแล Twitter ยูทิลิตี้นี้คาดว่าจะมีความโดดเด่นมากขึ้น

ในขณะนี้ ผู้คนสามารถรับคำแนะนำใน Dogecoin จาก faucet หรือโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนที่ใช้งาน

Dogecoin แตกต่างจาก Bitcoin ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเวลาบล็อกและการขุด Dogecoin มีอุปทานที่ไม่ จำกัด และเวลาบล็อกหนึ่งนาที ไม่จำกัดจำนวน Dogecoin ที่คุณสามารถขุดได้

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

Digital Coin และ GOV Capital ต่างก็คาดหวังว่า Dogecoin จะมีมูลค่าถึง $0.20 ต่อปี CryptoNewZ นั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ราคาสูงสุดที่ 21 เซนต์ต่อโทเค็นภายในปีนี้

It was expected actually. Did you have any #dogecoin ? pic.twitter.com/hdt0QDW5mB

— Foxy Cuddler (@foxycuddels) April 26, 2022