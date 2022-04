เช่นเดียวกับเหรียญสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Elon Musk ทั้งหมด Dogelon Mars เพิ่มสูงขึ้นในข่าวการซื้อ Twitter เมื่อวานนี้ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน หลังจากนั้นก็เริ่มลดลง ในขณะที่เขียนมันได้หายไป 6% ของมูลค่าของมัน

นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับรายชื่อ Binance หากคุณต้องการทราบว่า Dogelon Mars คืออะไร สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่ และแหล่งซื้อ Dogelon Mars ชั้นนำ คุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก ELON เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ELON ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ELON ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ELON จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Dogelon Mars เป็นเหรียญมีมธีมสุนัขที่ทำงานบน Ethereum Mainnet และ Polygon Mainnet ตามตัวอย่าง Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu และเหรียญสุนัขที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ

Dogelon Mars รวมธีมเหรียญมีมยอดนิยมจำนวนหนึ่ง ชื่อของมันรวม Dogecoin และ Elon Musk ผู้สนับสนุน Dogecoin อย่างเปิดเผย

นอกจากนี้ยังพาดพิงถึงดาวอังคารซึ่งเป็นการปั่นบนดวงจันทร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งบอกว่า Dogelon จะได้รับคลื่นครั้งใหญ่ นอกเหนือจากชื่อที่ค่อนข้างธรรมดา Dogelon Mars ได้สร้างชุมชนที่สำคัญ

Dogelon Mars สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Tech News Leader คาดการณ์ว่า Dogelon Mars จะมีมูลค่าถึง $0.000001 ใน 1 ปี จะมีมูลค่า $0.0000044 ใน 5 ปีและ $0.000027 ในทศวรรษ

