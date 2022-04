Ethereum Classic (ETC) ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจในเดือนที่ผ่านมา เหรียญสามารถเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดประจำปีและทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งหมดสำหรับปี มีอยู่ช่วงหนึ่ง กำลังทดสอบ $60 ซึ่งถือว่าใหญ่มาก แต่ ETC ดูเหมือนจะลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นี่คือพัฒนาการที่สำคัญบางประการ:

หลังจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 54 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เหรียญได้สูญเสียมูลค่าไปประมาณ 20%

ETC ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาโมเมนตัมขาขึ้นและยังคงเทรดไซด์เวย์

เหรียญกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริงของการพลิกกลับของแนวโน้มที่อาจผลักดันราคาให้ต่ำลงอีก

ที่มาของข้อมูล: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – การกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่?

แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดใน ETC ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากนักขุด Ethereum ที่กำลังซื้อเหรียญเพื่อรอ Ethereum 2.0 อันที่จริง การติดตามความคืบหน้าระหว่าง ETH และ ETC เป็นที่ชัดเจนว่าความต้องการได้รับการสนับสนุน Ethereum Classic เป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างเช่น ETH อยู่ในช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมและได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน ETC ได้กำไรเกือบ 80% โดยพื้นฐานแล้ว ETC มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETH ถึงสองเท่า แต่แนวโน้มขาขึ้นนี้กำลังกลับตัวและทำอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น แม้จะมีการชุมนุม ETC ก็ล้มเหลวในการฝ่าฝืน SMA 200 วัน นอกจากนี้ ระยะห่างระหว่าง SMA 50 วัน (ซึ่ง ETC อยู่เหนือตอนนี้) และ SMA 200 วันนั้นสูงมาก โดยทั่วไปสิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมรั้นชะลอตัว เราคาดว่า ETC จะถอยกลับอย่างรวดเร็ว และเมื่อทะลุแนวรับ 38 ดอลลาร์แล้ว การร่วงจะรุนแรงขึ้นมาก

ETC น่าซื้อไหม?

สำหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าเหรียญได้สูญเสียศักยภาพกลับหัวกลับหางแล้ว คุณไม่ต้องการซื้อสินทรัพย์ที่กำลังเผชิญกับการพลิกกลับของแนวโน้ม

กฎที่ดีคือให้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ หากฝ่าฝืน $38 ช่วงเวลาการขายจะมาถึง หลังจากนั้นราคาจะรวมเข้าด้วยกัน นั่นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ