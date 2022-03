Ethereum Classic (ETC) พุ่งขึ้น 79% เนื่องจากผู้ขุด PoW Ethereum เริ่มมีการโยกย้าย

Ethereum Classic (ETC) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคริปโตหลักในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้เกิดจากการโยกย้ายอย่างหนักของนักขุด Ethereum Proof of Work ไปยัง ETC นี่คือสิ่งที่เรารู้:

Ethereum Classic (ETC) เพิ่มขึ้นเกือบ 80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

Ethereum Proof of Stake Miners กำลังเปลี่ยนไปใช้ ETC เป็นจำนวนมาก

สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้นำของ Vitalik ดูเหมือนจะเปิดตัว Proof of Stake Ethereum 2.0

ที่มาของข้อมูล: Tradingview

Ethereum 2.0 จะสร้าง ETC อย่างไร?

การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของ ETC ที่เห็นในสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าจะดำเนินต่อไป ในความเป็นจริง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้สึกว่ายิ่งเราเข้าถึง Ethereum 2.0 ได้เร็วเท่าไหร่ ETC ที่สูงขึ้นก็จะพุ่งสูงขึ้น ตามการประมาณการในปัจจุบัน Ethereum คาดว่าจะเปลี่ยนเป็น Proof of Stake อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2565 ซึ่งจะทำให้โอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุน crypto ที่จะได้รับ

David Lawant ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Bitwise Asset Management กล่าวว่า "สำหรับอุตสาหกรรมโดยรวม เราคาดหวังว่าการ Stake จะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงพอร์ตโฟลิโอของคริปโต นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยว่าโทเค็นบน Ethereum และเครือข่ายอื่นๆ จะครองการลงทุน crypto

“โทเคโนมิกส์จะมีบทบาทสำคัญในการค้าขายในอนาคตของโลกด้วยบล็อคเชนในที่นั่งคนขับ” Adrian Pollard จาก HollaEx กล่าว

แต่การเปลี่ยนไปสู่ ETC ก็สามารถสร้างแรงกดดันต่อ Ethereum ได้เช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ ETH สามารถไต่ระดับเหนือ 3,000 ดอลลาร์และอยู่ที่นั่นสองสามวัน การเปลี่ยนไปใช้ Ethereum 2.0 มีแนวโน้มที่จะไม่เสถียรเล็กน้อย แต่ในที่สุด มูลค่าระยะยาวของ ETH ยังคงมีแนวโน้มดี

Ethereum Classic (ETC) เป็นการซื้อที่ดีหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Ethereum 2.0 จะแล้วเสร็จในปีนี้ ดังนั้นจึงยังมีเวลาอีกมากก่อนที่จะเกิดขึ้น เราคาดว่า ETC จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ ดังนั้นอย่างน้อยในระยะสั้นเหรียญก็คุ้มค่าที่จะซื้อ เราอาจได้กำไรสูงมากก่อนสิ้นปี