การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic : ETC ดูมีเสถียรภาพในขณะที่ Metacade (MCADE) ยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุด

Web3 เป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวของราคา crypto มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ETC เป็นตัวอย่างคลาสสิกของโครงการที่ถูกทิ้งไว้เนื่องจากไม่สามารถปรับขนาดได้กับส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ราคาในแง่ร้ายสำหรับโทเค็น Ethereum Classic

ในทางตรงกันข้าม Ethereum blockchain (ETH) ล่าสุดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างเครือข่าย Ethereum ทั้งสอง รวมถึง ETH เป็นที่ตั้งของโครงการที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่น Metacade

Ethereum Classic คืออะไร?

Ethereum Classic (ETC) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากการ Fork ในบล็อกเชน Ethereum ซึ่งแตกต่างจาก Ethereum (ETH) Ethereum Classic ไม่รองรับการใช้สัญญาอัจฉริยะ เนื่องจาก ETC ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในทัวริง นักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงไม่สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) บนบล็อกเชน Ethereum Classic ได้ และสิ่งนี้ทำให้เกิดแรงกดดันเชิงลบต่อการคาดการณ์ราคา Ethereum Classic

Ethereum Classic มักถูกเรียกว่า “เชนดั้งเดิมของ Ethereum” เพราะมันยังคงรักษา Ethereum blockchain ดั้งเดิมเอาไว้ หลังจากฮาร์ดฟอร์ก Ethereum ในเดือนตุลาคม 2016 Ethereum Classic ก็ออนไลน์โดยโหนดทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ crypto ยังคงสามารถทำธุรกรรมบนเครือข่าย Ethereum Classic ได้ แม้ว่า Ethereum Mainnet จะไปในทิศทางที่แตกต่างกันในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้ Ethereum Mainnet ได้เปลี่ยนจากกลไกที่สอดคล้องกันของ Proof of Work เป็น Proof of Stake สิ่งนี้ช่วยลดต้นทุนในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ในขณะที่ ETH เป็น Proof of Stake แต่ ETC ยังคงเป็น Proof of Work blockchain ผลลัพธ์คือ Ethereum Classic ทำงานช้ากว่าและมีราคาแพงกว่าโดยใช้เวลาบล็อก 14 วินาทีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงเนื่องจากระบบการขุดที่ใช้พลังงานมาก

การเคลื่อนไหวของราคาที่ขาด ETC

ราคาปัจจุบันของ ETC คือ $25.19 เนื่องจาก Ethereum Classic เป็นเครือข่าย Ethereum ที่เก่าแก่ที่สุด และถูกจำกัดด้วยการไม่สามารถรองรับ dApps ได้ จึงมีกิจกรรมธุรกรรมที่ต่ำกว่า Ethereum Mainnet มาก เนื่องจากมีคนซื้อโทเค็นน้อยลง ราคา ETC จึงสูงเป็นเศษส่วนเท่ากับ ETH โดยมีการประเมินการคาดการณ์ราคา Ethereum Classic ที่ไม่ดีซึ่งมาจากนักวิเคราะห์ที่มองหาโอกาสในระยะกลางถึงระยะยาว

อย่างไรก็ตามมูลค่าตลาดของ Ethereum Classic นั้นมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ การที่เชนขาดฟังก์ชันการทำงานในโลกของ Web3 หมายความว่าโซ่มีศักยภาพในการเติบโตที่ต่ำลงในระยะยาว ในการพยายามเลือกการคาดการณ์ราคา Ethereum Classic ที่ถูกต้อง การพิจารณาสถานการณ์จากมุมมองของการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างบริการดิจิทัลที่น่าตื่นเต้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน Ethereum Classic ไม่ใช่ตัวเลือก

ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือโครงการใหม่ที่สร้างบน ETH จะยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic แสดงให้เห็นว่า ETC ตกลงต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย

โครงการใหม่ในระบบนิเวศ ETH ที่ทำกำไรได้มาก

แม้ว่าการดำเนินการด้านราคาของ ETC ไม่เป็นที่ต้องการมากนักเนื่องจากขาดฟังก์ชันการทำงาน แต่โทเค็นหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องคือ Metacade สร้างขึ้นโดยใช้ Ethereum blockchain ล่าสุด โครงการนี้นำเสนอยูทิลิตี้ที่กว้างขวางแก่ผู้ถือ crypto ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ผู้ใช้ Web3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Metacade มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ GameFi ในฐานะส่วนหลักของเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นความคิดริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนโดยให้รางวัลแก่ชาวพื้นเมืองของ crypto ในการให้คุณค่าแก่ระบบนิเวศ ท่ามกลางคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง

Metacade คืออะไร?

Metacade เป็นแพลตฟอร์มเกมขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของ GameFi โครงการ Play-to-Earn กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม เนื่องจากผู้เล่นจะได้รับรางวัลทางการเงินสำหรับเวลาที่พวกเขาใช้ในเกม นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมหลายคนคาดการณ์ถึงศักยภาพการเติบโตที่สูงสำหรับภาค GameFi ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และ Metacade ก็วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นหลัก

ผู้คนนับล้านที่คาดว่าจะเข้าร่วม Metaverse

มีการพัฒนาโครงการ P2E ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากมาย และขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ใน metaverse ก็ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และโลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผู้คนหลายล้านคนก็คาดหวังว่าจะกระโดดเข้าสู่ Metaverse เพื่อเพลิดเพลินกับเกม Play-to-Earn ใหม่ล่าสุด

สนับสนุนนักพัฒนา GameFi

Metacade รองรับการขยายตัวนี้โดยตรงผ่านโปรแกรม Metagrants ชุมชนจะได้รับการตัดสินใจว่าโปรเจ็กต์ GameFi ใหม่ใดที่ฟังดูมีแนวโน้มมากที่สุด และโหวตเพื่อใช้คลัง Metacade เพื่อให้ทุนแก่ทีมพัฒนาโดยตรง เป้าหมายของ Metacade คือการผลักดันการเติบโตของเกม Play-to-Earn สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมที่มีแนวคิดใหม่ที่น่าตื่นเต้น นี่เป็นบริการที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ระบบนิเวศของ Metacade อาจกลายเป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันขีดจำกัดและรับประกันว่าจะมีการจัดหาเกมใหม่ ๆ ที่ยอดเยี่ยม

การให้รางวัลแก่นักเล่นเกมที่เล่นเพื่อรับรายได้

นอกเหนือจากการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเกมบนบล็อกเชนแล้ว Metacade ยังเสนอคุณสมบัติพิเศษบางอย่างให้กับเกมเมอร์ P2E ในขอบเขต metaverse ของมันเอง สมาชิกที่ใช้งานอยู่ของชุมชน Metacade สามารถรับรางวัล MCADE สำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันกลเม็ดเคล็ดลับและความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเล่น GameFi ของคุณ

ชุมชนเกมเป็นศูนย์กลางของแผนการของ Metacade ในอนาคต โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อเกมเมอร์ตัวยงกับโอกาสในการเล่นเพื่อรับรายได้ที่ดีที่สุด โดยสร้างอาร์เคดเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก พลังจะถูกส่งกลับคืนสู่ชุมชน เนื่องจากผู้เล่นสามารถแบ่งปันคำแนะนำกับผู้พัฒนาเกมได้โดยตรงและรับโทเค็น MCADE ในกระบวนการ

MCADE vs ETC: โทเค็นใดที่คุณควรซื้อ

ในขณะที่ Ethereum Classic ยังคงรักษาราคาไว้เหนือเครื่องหมาย $20 นักลงทุนต่างชื่นชอบโครงการที่สนับสนุนระบบนิเวศของ Web3 ทำให้คาดการณ์ราคา Ethereum Classic ค่อนข้างเป็นลบ

ในทางกลับกัน Ethereum Mainnet ยังคงเป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานมากที่สุดของแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจ และผู้คนต่างก็มั่นใจในอนาคตระยะยาวของ dApps เอง ETH ยืนหยัดได้ดีกว่าการคาดการณ์ราคา Ethereum Classic ใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และด้วยเหตุผลที่ดี: โครงการที่กำลังจะมีขึ้น

ตัวอย่างที่สำคัญของโครงการที่มีศักยภาพสูงที่สร้างขึ้นบน Ethereum คือ Metacade ด้วยการสนับสนุนการขยายตัวของ GameFi และมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้เล่น P2E ในโลกดิจิทัลที่สมจริง Metacade จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนคริปโตระยะยาว

การขายล่วงหน้าของ MCADE เริ่มต้นที่ $0.008 ต่อโทเค็น มีศักยภาพในระยะยาวสูง และราคาของโทเค็นแต่ละรายการจะเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านช่วงพรีเซลส์ ในทางตรงกันข้าม ETC ยังคงเติบโตอย่างช้า ๆ เนื่องจาก Ethereum blockchain ล่าสุดมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นอย่างมาก

