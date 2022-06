เห้อ นี่ไม่ใช่ 2-3 สัปดาห์ที่ดีสำหรับนักลงทุน Ethereum เนื่องจาก DeFi King ได้ลดลงต่ำกว่า $1700 ตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าระดับเปิดที่ $3722 ที่ 55% ในวันปีใหม่

สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มเติมสำหรับแฟน ๆ ของการสร้างของ Vitalik คือประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า Bitcoin ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดโดยรวมร่วงลงท่ามกลางความเชื่อมั่นในระดับมหภาคและผลกระทบจากละครสัตว์ Terra อย่างน้อยก็มีการชุมนุมบรรเทาทุกข์เล็กน้อยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสำหรับ Bitcoin ในทางกลับกัน Ethereum นั้นค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิด้านล่างแสดงประสิทธิภาพเทียบกับ Bitcoin ETH มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC อย่างมากจนถึงปี 2020 และ 2021 เนื่องจากตลาดกระทิงพุ่งขึ้นและ ETH ใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่สูงขึ้นและมูลค่าตลาดที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนไปในปีนี้ เราได้เห็น BTC ยืนยันอีกครั้งว่ามีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคริปโต เช่นเดียวกับในอดีตในช่วงการถอนเงิน

การเจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐานทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้ ETH ลดลง นอกเหนือไปจากการนองเลือดที่เกิดขึ้นทั่วกระดาน นั่นคือการผสานในตำนานซึ่งได้รับสัญญาไว้ เลื่อนออกไป และให้สัญญาใหม่ตราบเท่าที่ผู้ที่ชื่นชอบคริปโตสามารถจดจำได้ ณ จุดนี้ Merge ก่อให้เกิดความทรงจำที่เจ็บปวดในใจของฉันในการล็อคดาวน์ในไอร์แลนด์บ้านของฉัน

ฉันคิดว่าเรามีการล็อกดาวน์ทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 6 เดือน แต่ละคนต่างพากันสัญญาว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย แต่พวกเขาก็ยังคงมาเรื่อย ๆ อย่างหนาแน่นและรวดเร็ว เคอร์ฟิวเวลา 20.00 น. ปริมณฑล 2 กม. รอบ ๆ บ้านโควตาการออกกำลังกายและอื่น ๆ เป็นการออกกำลังกายแบบเตะได้เปล่าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัฐบาลของเราล้มเหลวในเป้าหมายของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกและล้มเหลวในการวางแผนตามนั้น

ในขณะที่การควบรวม ETH ยังคงมีกำหนดในเดือนสิงหาคม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเครื่องเตือนใจว่ามันยังห่างไกลจากความเป็นจริง เนื่องจากมันชนกับสิ่งกีดขวางเมื่อ Beacon Chain ผ่านการปรับโครงสร้างใหม่ 7 ช่วงตึก (หรือการจัดโครงสร้างใหม่) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ็ดช่วงตึกจากหมายเลข 3,887,075 ถึง 3,887,081 ถูกกระแทกออกจาก Beacon Chain ระหว่าง 08:55:23 ถึง 08:56:35 น. UTC

ในการแปลสิ่งนี้เป็นภาษาที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ reorg เป็นชื่อที่กำหนดให้กับเหตุการณ์เมื่อบล็อกที่เป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่หลัก (สายบัญญัติตามบัญญัติ) ถูกทำให้ล้มลงเนื่องจากบล็อกที่แข่งขันกันตีกัน โดยปกติ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการโจมตีที่มุ่งร้ายหรือจุดบกพร่อง

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Preston Van Loon ผู้พัฒนา Ethereum แนะนำว่าในกรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก “การแบ่งส่วนที่ไม่ซับซ้อน” ของซอฟต์แวร์โหนดลูกค้าใหม่และเก่า ขจัดความมุ่งร้ายใด ๆ Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ประกาศ ทฤษฎีของเขาว่าเป็น “สมมติฐานที่ดี”

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022