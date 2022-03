รอบการระดมทุนนำโดย a16z ของ Andreessen Horowitz และ Paradigm บริษัท VC รายใหญ่ของ crypto

Optimism ซึ่งเป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 บนเครือข่าย Ethereum ได้รับเงิน 150 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุน Series B แพลตฟอร์มบล็อคเชนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี

นักลงทุนคริปโตรุ่นเฮฟวี่เวท Andreessen Horowitz (a16z) และ Paradigm ร่วมเป็นผู้นำในการระดมทุน บริษัทได้เพิ่มรายละเอียดที่แชร์ผ่าน โพสต์ขนาดกลาง ว่ารอบการระดมทุนมีบริษัทบล็อคเชนที่มูลค่า 1.65 พันล้านดอลลาร์

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022