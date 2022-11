ฉันค่อนข้างจะเบื่อกับคำว่า “การติดเชื้อ”

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า C-word กำลังจะมาถึงพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง ถึงตอนนี้ เราคุ้นเคยกับการ ล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แต่มันยังอีกยาวไกล

แม้ว่าความผิดพลาดที่นี่จะเทียบไม่ได้กับเกลียวมรณะอันน่าอับอายของ UST และ LUNA (เพื่อรีเฟรช PTSD ของฉัน ) เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียเงินทุนอย่างกะทันหันนั้นมีผลมากเพียงใด

UST มีมูลค่า 18.6 พันล้านดอลลาร์และ LUNA 29.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนการล่มสลายของ Terra ในเดือนพฤษภาคม ภายใน 2-3 วัน ตัวเลขเหล่านั้นกลายเป็นศูนย์ ในทางกลับกัน มีรายงานว่า FTX กำลังดูช่องโหว่งบดุลที่ 8 พันล้านดอลลาร์

ดังนั้น ตัวเลขจึงเทียบกันไม่ได้ แต่ผลกระทบแบบโดมิโนอาจเป็นได้ บริษัทจำนวนมากจมอยู่กับความผิดพลาดของ Terra โดยถือ UST ไว้ในงบดุลของพวกเขา เช่นเดียวกับการเปิดเผยมากเกินไปกับสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ลดลงจากผลพวงของเรื่องอื้อฉาว

เราเห็นไฟล์ Celsius ล้มละลายโดยมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 รายเป็นหนี้ 4.7 พันล้านดอลลาร์ Voyager Digital ซึ่งเป็นบริษัทให้กู้ยืมคริปโตอีกแห่งหนึ่ง มีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 รายที่ขอสินเชื่อ แม้ว่าจะมีจำนวนเงินน้อยกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

จากนั้นมี Three Arrows Capital ซึ่งเป็นหนี้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 27 บริษัท ฉันสามารถไปต่อ แต่คุณเข้าใจประเด็น อุตสาหกรรม crypto นั้นห่างไกลจากการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องกับบริษัทที่ถือชิ้นส่วนของบริษัทอื่น แม้ว่าทั้งหมดจะมีความเสี่ยงเชิงระบบเหมือนกันก็ตาม

เมื่อมองย้อนกลับไป ทุกอย่างดูเหมือนเป็นนิทานเตือนใจสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยง วิธีที่บริษัทคริปโตคิดว่าเป็นการดีที่จะแลกเปลี่ยนคลังสมบัติ สินทรัพย์ และสภาพคล่องอื่นใดที่พวกเขามี ในประเภทสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงแบบเดียวกับที่ธุรกิจของพวกเขาเปิดเผยอยู่แล้วนั้นอยู่เหนือฉัน

แต่พวกเขาก็ทำเช่นนั้น และผลโดมิโนก็ตามมา

คำถามตอนนี้กลายเป็น: ใครบ้างที่สัมผัสกับ FTX?

เราหวังว่าอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้บทเรียนจาก Terra และด้วยเหตุนี้จึงมีความรอบคอบมากขึ้นในเวลานี้ ในทางกลับกัน FTX ดูเหมือนจะปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เงินทุนถูกเก็บไว้ที่นั่นในรูปของ Stablecoins และ Fiat ไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง

เหมือนกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ UST ที่คิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงซึ่งตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์ แต่ก็มีผู้ที่มองไม่เห็น FTX เพียงแค่ทิ้งเงินไว้ในการแลกเปลี่ยนในสกุลเงินคำสั่ง

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า Sam Bankman-Fried มีความคิดอื่น โดยส่งเงินเหล่านี้ไปให้บริษัทการค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของเขา หลังจากมีการเรียกเงินลงทุนและเงินกู้ที่ไม่ดีมาหลายครั้ง น่าแปลกที่เงินกู้เหล่านี้น่าจะถูกเรียกหลังจากเหตุการณ์ LUNA ล่ม เมื่อนักลงทุนที่น่ากลัวย้ายไปรับเงิน crypto ด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้

บริษัทต่าง ๆ เริ่มสั่นคลอนแล้ว BlockFi ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto รายอื่นหยุดการถอนเงินชั่วคราวและออกแถลงการณ์โดยสรุปว่าความเสียหายนั้นสิ้นเชิง

“เรามีความเสี่ยงอย่างมากต่อ FTX และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ที่ Alameda เป็นหนี้เรา สินทรัพย์ที่ถือครองที่ FTX.com และจำนวนเงินที่ถอนออกจากวงเงินสินเชื่อของเรากับ FTX.US” BlockFi กล่าว

พวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงกับ FTX ในเดือนกรกฎาคมสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 400 ล้านดอลลาร์ เป็นเรื่องยากที่จะเห็นพวกเขาฟื้นตัวหลังจากหยุดการถอนเงินชั่วคราว ซึ่งตอนนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นโทษประหารชีวิต

เงินนั้นไปไกลกว่าบริษัทคริปโตที่ก้าวร้าว Sequoia Capital, SoftBank และ Tiger Global ซึ่งใหญ่และน่าเบื่อพอๆ กับที่นักลงทุนทั่วไปได้รับ ถูกไฟไหม้หมดแล้ว

“จากความเข้าใจในปัจจุบันของเรา เรากำลังลดการลงทุนของเราลงเหลือ 0 ดอลลาร์” Sequoia กล่าวในหมายเหตุถึง LPs ฉันคิดว่าเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการเรียกร้องที่ยุติธรรม

มีรายงานว่า SoftBank ขาดทุน 100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Tiger Global ลดลง 38 ล้านดอลลาร์

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022