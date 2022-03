ราคาของ Fantom ลดลงหลังจากการสับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในทีมนักพัฒนา แต่การสูญเสียของมันลดลง และดูเหมือนว่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิม เหรียญที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 40 ตามมูลค่าราคาตลาดลดลงเพียง 5% ในวันนี้

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Fantom คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Fantom เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบกราฟวงกลม (DAG) แบบกำกับโดยตรง ซึ่งให้บริการการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) แก่นักพัฒนาด้วยอัลกอริธึมฉันทามติเฉพาะของตนเอง

ร่วมกับโทเค็น FTM ของบริษัท Fantom ตั้งเป้าที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ โดยเฉพาะความเร็วในการทำธุรกรรม ซึ่งนักพัฒนากล่าวว่าพวกเขาได้ลดลงเหลือไม่ถึงสองวินาที

Fantom เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่กระจายอำนาจสำหรับ DApps และสินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทน Ethereum

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของบล็อกเชนรุ่นก่อนและสร้างสมดุลสามองค์ประกอบ: ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และการกระจายอำนาจ

โปรเจ็กต์นี้มีชุดเครื่องมือเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการรวม DApps ที่มีอยู่ เช่นเดียวกับระบบการให้รางวัลการปักหลักโดยละเอียดและเครื่องมือ DeFi ในตัว

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

DigitalCoin คาดการณ์ว่า Fantom จะซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ $1.68 ในปีนี้ และ $1.82 ในปี 2023 และจะเติบโตเป็น $2.43 ภายในปี 2025 และ $5.82 ภายในปี 2030

แม้ว่า Fantom จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนัก แต่การทำนายราคาก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน พวกเขาคาดการณ์ค่าเฉลี่ย 1.81 ดอลลาร์ในปี 2565 2.61 ดอลลาร์ในปี 2566 และ 5.30 ดอลลาร์ในปี 2568 ในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 32 ดอลลาร์

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

