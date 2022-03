ราคาปัจจุบันของ Floki Inu อยู่ที่ $0.000044 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $12.3 ล้าน Floki Inu เพิ่มขึ้น 19.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจากข่าวการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ HUOBI หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีซื้อ Floki Inu และที่ใด คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก FLOKI เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ FLOKI ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ FLOKI ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ SushiSwap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ FLOKI จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Floki Inu เป็นเหรียญมีมในธีมสุนัขที่เรียกตัวเองว่าการเคลื่อนไหว ซึ่งตั้งชื่อตาม Shiba Inu ของ Elon Musk Musk เป็นแฟนตัวยงของ Dogecoin แม้ว่าเขาจะปฏิเสธการเป็นเจ้าของ SHIB ต่อสาธารณะก็ตาม

Floki Inu อ้างว่ากำลังทำงานในโครงการยูทิลิตี้หลักสามโครงการ: metaverse เกม NFT ที่เรียกว่า Valhalla, NFT และตลาดสินค้าที่เรียกว่า FlokiPlaces และ Floki Inuversity แพลตฟอร์มเนื้อหาและการศึกษา

Floki Inu ต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากเหรียญมีมอื่นๆ โดยการรวมมส์เข้ากับยูทิลิตี้ วิสัยทัศน์ระยะยาวของทีมคือการสร้างระบบนิเวศที่เป็นอิสระและกระจายอำนาจ รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์

ระบบนิเวศมีเป้าหมายเพื่อสร้างยูทิลิตี้บนโทเค็น และพัฒนากรณีการใช้งานสำหรับแบรนด์ Floki Inu ผ่าน NFT เกม และคุณสมบัติด้านการเงินแบบกระจายอำนาจ

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

DigitalCoinPrice นั้นแข็งแกร่งสำหรับ Floki Inu โดยคาดการณ์ว่าจะแตะ $0.00088 ในปี 2023 และ $0.00009 ในปี 2024 การทำนายราคายังคาดการณ์ราคาไว้ที่ $0.00088 ในปี 2023 แต่นั่นเป็นราคาขั้นต่ำ

Floki Inu สามารถขึ้นไปได้มากถึง 0.0001 ดอลลาร์ในปีหน้าในความคิดของพวกเขา ในปี 2024 1 FLOKI จะซื้อขายระหว่าง $0.00013 ถึง $0.00014

