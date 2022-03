Flux ถึง 800 ล้านเหรียญใน TVS: สถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Flux

หลังจากบรรลุ TVS (Total Value Secured) มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ โทเค็นของเครือข่าย Flux และระบบนิเวศกลายเป็นพาราโบลา

สร้างปริมาณการซื้อขาย 46.7 ล้านดอลลาร์และเพิ่มมูลค่า 14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่เขียน มีการซื้อขายที่ $1.88

คำแนะนำสั้น ๆ นี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Flux coin รวมถึงว่าคุณควรซื้อหรือไม่ นี่คือที่ที่จะซื้อ Flux หากคุณเลือก

เนื่องจาก FLUX เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ FLUX ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ FLUX ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ FLUX จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ระบบนิเวศ Flux นำเสนอสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่กระจายอำนาจและทำงานร่วมกันได้ เป็นชุดโซลูชัน blockchain-as-a-service ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และบริการคำนวณแบบกระจายอำนาจ

มันเรียกตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบกระจายอำนาจรุ่นใหม่ที่ปรับขนาดได้ ทำให้สามารถพัฒนา เรียกใช้ และจัดการแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องพร้อมกันได้ Flux พร้อมที่จะโอบรับอนาคตของ dApps, Web 3.0 และอื่น ๆ

Flux เป็นเหรียญ POW (Proof of Work) ที่ขุดได้โดยใช้ GPU ดั้งเดิม ให้สิ่งจูงใจสำหรับผู้โฮสต์ฮาร์ดแวร์ การกำกับดูแล DAO แบบออนไลน์ และการบรรเทาผู้กระทำผิดผ่านข้อกำหนดการปักหลักสำหรับการรันฮาร์ดแวร์

Flux อาจเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไร แต่ควรใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลาย ๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

Up to Brain คาดการณ์ว่า Flux จะแตะ 2.89 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2566 และในปีต่อไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.53 ดอลลาร์ ในปี 2025 นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 ดอลลาร์

Near ecosystem is attracting money from top VCs in both crypto market and traditional market! Let's have a look at some biggest fundraisings.$NEAR $OCT $FLX $PARAS $AURORA $PLY $REF $BSTN pic.twitter.com/96SEvCjZBu

— Nearians (@Nearians_) March 26, 2022