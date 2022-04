Framework Ventures ประกาศกองทุน 400 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายธุรกิจเกมบล็อคเชน

Framework Ventures ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกได้ประกาศกองทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยในการสร้างและขยายสถานะในโลกของเกมบล็อคเชน

ผู้ร่วมก่อตั้ง Vance Spencer และ Michael Anderson ได้พบกับ Frank Chaparro ซึ่งเป็นเจ้าภาพของ The Scoop ฉบับเพื่อหารือเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์เรื่องการลงทุนกองทุนใหม่ของพวกเขา หัวข้อของการอภิปรายคือว่าเกมบล็อคเชนนั้น “มาถึงจุดที่ดึงดูดตลาดมวลชน” อย่างไร

