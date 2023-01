Genesis ถูกฟ้องล้มละลาย หมายถึงอะไรสำหรับ crypto?

ในความเคลื่อนไหวที่ทุกคนเห็นว่ากำลังจะมาถึง ในที่สุด Genesis ผู้ให้บริการยืมแพลตฟอร์มคริปโตได้ยื่นฟ้องล้มละลายในที่สุด

เป็นเหยื่อรายอื่นในรายชื่อของ Sam Bankman-Fried เนื่องจาก Genesis กลายเป็นบริษัทล่าสุดที่ยอมจำนนต่อการ ติดเชื้อ ที่เกิดจากการ ล่มสลายของ FTX แต่ตอนนี้นักลงทุน crypto มีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการยื่นฟ้องครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทแม่ของ Genesis คือ Digital Currency Group (DCG) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เป็นเจ้าของ Greyscale Bitcoin Trust ซึ่งเป็นกองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มาวิเคราะห์กันว่ามันหมายถึงอะไร

เมื่อดูเอกสารการล้มละลาย Genesis มีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 ราย มีรายงานว่ามีหนี้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

การจัดเก็บได้รับการโต้แย้งมานานแล้ว ระงับการถอนในวันที่ 16 พฤศจิกายน ผลพวงของการล่มสลายของ FTX อันน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า “ไม่มีแผน” ที่จะฟ้องล้มละลายและจะพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่าง “ยินยอมพร้อมใจ”

จากนั้นจึงตะเกียกตะกายเพื่อระดมทุนเพื่อป้องกันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีรายงานว่าขอการลงทุนจาก Binance ซึ่งปฏิเสธเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังเข้าหา บริษัท เอกชนหลายแห่ง แต่ท้ายที่สุดได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11

การยื่นฟ้องมีขึ้นในสัปดาห์เดียวกับที่ ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Genesis และอดีตหุ้นส่วน Gemini เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

Gemini คือการแลกเปลี่ยน crypto ที่ก่อตั้งโดย Winklevoss twins และเสนอผลิตภัณฑ์ “Earn” ที่คล้ายคลึงกันให้กับผู้ให้กู้ crypto จำนวนมากเหล่านี้ ปัญหาคือมันเป็นหุ้นส่วนกับ Genesis ภายใต้เงื่อนไขของ Earn ลูกค้าส่ง crypto ไปยัง Gemini โดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน Genesis เพื่อรับผลตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเหล่านี้ ได้โอนเงินฝากไปยัง Genesis ซึ่งเป็นผู้ลงทุนเงินฝากเหล่านั้น

ฝาแฝด Winklevoss บอกว่า Genesis เป็นหนี้ 900 ล้านดอลลาร์ผ่านผลิตภัณฑ์ Earn การถอนออกจากผลิตภัณฑ์ Gemini Earn ถูกระงับอยู่ในขณะนี้

Cameron Winklevoss ตอบโต้ข่าวการยื่นฟ้องล้มละลายของ Genesis บน Twitter โดยขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย เว้นแต่ DCG และ CEO Barry Silbert จะทำ “ข้อเสนอที่ยุติธรรมต่อเจ้าหนี้” เขากล่าวหา Wilbert ว่า “ฉ้อฉล” และเรียกร้องให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอ

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023