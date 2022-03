มูลค่าของ GMT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อมีการจดทะเบียนใน Binance โทเค็นกำลังพุ่งสูงขึ้นในทีเซอร์ของความลึกลับ แต่เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง STEPN และหน่วยงานที่ไม่รู้จักซึ่งเชื่อกันว่าเป็น Binance

ปัจจุบันเหรียญอยู่ในอันดับที่ 81 ตามมูลค่าราคาตลาด หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ GMT คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

GMT (Green Metaverse Token) เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของ STEPN อุปทานของมันถูกต่อยอดที่ 6 พันล้านโทเค็น STEPN เป็นแอปไลฟ์สไตล์ Web3 ที่มีการออกแบบเกมและองค์ประกอบทางสังคมที่สนุกสนาน

ผู้เล่นที่มีรองเท้าผ้าใบ NFT สามารถเดิน เขย่าเบา ๆ หรือวิ่งกลางแจ้งเพื่อรับโทเค็นซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างรองเท้าผ้าใบใหม่

ผู้เล่นซื้อ GMT และเผามันในแอพเพื่ออัปเกรดอัญมณีคุณภาพสูง รองเท้าผ้าใบสุดเท่ และมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงธรรมาภิบาลท่ามกลางคุณสมบัติอื่น ๆ

พวกเขาสามารถเลือกขายหรือเช่ารองเท้าผ้าใบ NFT ในตลาดซื้อขายในแอปได้ พวกเขาเก็บเงินที่สะสมไว้ในกระเป๋าเงินในแอพซึ่งมีฟังก์ชั่นการแลกเปลี่ยนในตัว

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ราคาเหรียญดิจิทัลทำให้การคาดการณ์รั้นดังต่อไปนี้:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022