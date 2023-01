กองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Greyscale Bitcoin Trust มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 25% ตั้งแต่ต้นปี ในทางกลับกัน Bitcoin เพิ่มขึ้นเพียง 4% ต่อปี

ซึ่งหมายความว่าส่วนลดสำหรับสินทรัพย์อ้างอิง Bitcoin อยู่ที่ระดับที่เล็กที่สุดในรอบหลายเดือน ฉันได้วิเคราะห์ความแตกต่างในเดือนธันวาคม เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อส่วนลดแตะระดับสูงสุด ตลอดกาลที่ 50%

วันนี้ ส่วนลดอยู่ที่ 37% กลับไปที่เดิมก่อนที่ FTX จะล่มสลาย อย่างน่าอับอาย

Grayscale เป็นความไว้วางใจที่ให้ช่องทางสำหรับนักลงทุนในการสัมผัสกับ Bitcoin โดยไม่ต้องซื้อ Bitcoin สิ่งนี้สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจไม่สามารถเข้าร่วม I ตลาด Bitcoin ได้โดยตรงด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย

แต่ Grayscale แทบไม่มีการซื้อขายในราคาเดียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหน้านี้มีการซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยมกับ Bitcoin อ้างอิงเนื่องจากหุ้นพุ่งขึ้นพร้อมกับนักลงทุนที่หมดหวังที่จะได้สัมผัสกับสกุลเงินดิจิทัลที่บินสูง

อย่างไรก็ตาม วันนี้กลับตรงกันข้าม – ส่วนลดสูงลิ่ว แม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมก้อนโต 2% ที่อธิบายถึงส่วนลดบางส่วน แต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงมากพอที่จะเชื่อมโยงส่วนลด 30%+ ที่เราได้เห็นอย่างต่อเนื่องในฤดูหนาวของ crypto นี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก.ล.ต. ได้ปฏิเสธคำขอของ Grayscale เพื่อแปลง Trust เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งสะกดคำว่าหมีในกองทุน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยการเปิดตัวกองทุนที่คล้ายกันโดยเฉพาะในยุโรปและการยื่นขอ Bitcoin ETF

แต่ความกังวลที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของกองหนุน ปัญหานี้ขยายใหญ่ขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าบริษัทแม่ของ Grayscale, Digital Currency Group (DCG) อาจยื่นฟ้องล้มละลาย

DCG ยังเป็นบริษัทแม่ของ Genesis ซึ่งเพิ่งเลิกจ้างพนักงาน 30% และมีรายงานว่ากำลังพิจารณาล้มละลาย ความกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อ Grayscale ปฏิเสธที่จะเผยแพร่รายงานการพิสูจน์ปริมาณสำรอง ทันใดนั้นก็กลายเป็นกระแสนิยมหลังจากการกระทำที่ชั่วร้ายเบื้องหลังที่ FTX

โดยอ้างถึง “ความกังวลด้านความปลอดภัย” เป็นเหตุผลที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ แต่นักวิเคราะห์ประณามสิ่งนี้ โดยที่ไม่ชัดเจนว่าความกังวลด้านความปลอดภัยใดที่อาจจุดประกายได้จากการเผยแพร่บันทึกสาธารณะบนบล็อกเชน

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022