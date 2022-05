ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำงานได้ดีในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เนื่องจากฟื้นตัวช้าจากการตกต่ำครั้งล่าสุด

ตลาด crypto ในวงกว้างได้เพิ่มมูลค่ามากกว่า 2.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้จะเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่ดี

ด้วยประสิทธิภาพเชิงบวกที่บันทึกไว้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์

Bitcoin ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นและสามารถข้ามเครื่องหมาย $31k หากการขึ้นของตลาดยังคงดำเนินต่อไป Ether ยังจับตาดูแนวต้าน $2,100 หลังจากเพิ่มมูลค่าเกือบ 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

MATIC ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Polygon เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาสกุลเงินดิจิทัล 20 อันดับแรกจนถึงทุกวันนี้ MATIC พร้อมด้วย Avalanche, Cronos และ Litecoin ได้เพิ่มมูลค่ามากกว่า 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สำหรับ MATIC ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องคือการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง Polygon และ Ernst & Young (EY) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ 4 แห่ง

ทีมงานของ Polygon กล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดตัว Layer 2 Zero-Knowledge (ZK) เป็นครั้งแรกบนเครือข่ายหลัก Polygon

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022