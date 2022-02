นี่คือสาเหตุที่ราคา Solana พุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โทเค็น Solana (SOL) ใช้เวลาส่วนที่ดีกว่าของราคาที่ตกลงอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม เนื่องจากเครือข่ายที่สำคัญประสบปัญหาความแออัด อย่างไรก็ตาม หลังจากแก้ไขปัญหาความแออัดครั้งล่าสุด ราคาของ SOL ก็เพิ่มขึ้นในช่วงหกวันที่ผ่านมา

SOL ซื้อขายที่ประมาณ $108.86 เพิ่มขึ้น 3.26% หลังจากลงทะเบียนที่ 14.68% เมื่อวานนี้

ช่วงการซื้อขายของวันนี้อยู่ที่ 112.98 ดอลลาร์และต่ำสุดที่ 104.50 ดอลลาร์

นอกจากจะไม่มีปัญหาความแออัดแล้ว อะไรที่ทำให้เหรียญ SOL พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้? เรามาดูกันว่าโฆษณาเกี่ยวกับอะไร

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มขาขึ้นของ Solana ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Solana เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สแบบกระจายอำนาจซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อจัดหาโซลูชั่นสำหรับการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)

การเพิ่มขึ้นของราคา Solana ในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากรายการล่าสุดของโทเค็นโครงการที่ใช้ Solana บน Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ตามรายงานก่อนหน้านี้ของ CoinDesk Coinbase ได้เริ่มยอมรับการโอนขาเข้าของโทเค็นระบบนิเวศ Solana ทั้งสองแบบคือ Orca (ORCA) และ Bonfida (FIDA)

Coinbase เปิดเผยผ่านโพสต์ Twitter เมื่อวานนี้

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022