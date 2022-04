นี่คือสาเหตุที่ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาของ Dogecoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 36% ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ วันที่ 13 มีนาคม DOGE ซื้อขายที่ 0.1116 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปัจจุบัน 0.1525 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ เหรียญมีมเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 2% ในช่วงเช้าตรู่ของเช้าวันจันทร์ก่อนที่จะถอยกลับเล็กน้อยในช่วงที่เหลือของวัน วันนี้ในวันอังคาร ราคาของมันเพิ่มขึ้น 5.67% ในขณะที่เขียน

ในบทความนี้ เราจะเน้นที่สาเหตุที่ราคา Dogecoin เพิ่มขึ้น

Dogecoin ได้รับความสนใจจากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนั้นมีความโดดเด่นและมีความเกี่ยวข้องกับ Elon Musk ผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla Musk เป็นแชมป์รายใหญ่ของเหรียญมีม และหนึ่งในบริษัทของเขาคือ Tesla ตอนนี้ยอมรับ $DOGE เป็นการชำระเงินสำหรับสินค้า

เมื่อวานนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 อีลอน มัสก์ ซื้อหุ้น Twitter จำนวน 73,486,938 หุ้น มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Twitter

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

ก่อนย้าย Musk ได้วิพากษ์วิจารณ์ Twitter ในเรื่องความโปร่งใสและเสรีภาพในการพูด

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022