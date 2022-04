นี่คือที่ที่จะซื้อ ION ตอนนี้ซึ่งทำลายมูลค่าตลาด $ 100B

ราคา ION สดวันนี้คือ 5,080 ดอลลาร์ ION ได้รับอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น 0.17% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าตามราคาตลาดที่ลดลงอย่างสมบูรณ์ของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 100.2 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ ION: มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ ION ตอนนี้

เนื่องจาก ION เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ION ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ION ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ION จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ION เป็นหนึ่งในบล็อกเชนชั้นนำของโลก เป็นเอกลักษณ์ในการเป็นไฮบริด POS และบล็อกเชนที่ปลอดภัยของ POW Atomic Token Protocol (ATP) ถูกสร้างและออกแบบโดยทีมงานหลักของ ION และได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่เพื่อให้ทำงานบนห่วงโซ่ ION

ด้วย ATP ธุรกิจต่าง ๆ สามารถสร้างระบบจำหน่ายตั๋วแบบหลายชั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายและในราคาประหยัด

Gamegrid ที่รวมกับกรอบงาน Jinx ทำให้ทุกเกมสามารถรวมหรือสร้างโดยใช้เทคโนโลยี ION ION ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

