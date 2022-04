นี่คือเหตุผลที่เหรียญ STEPN พุ่งขึ้นมากกว่า 20% ในวันนี้

STEPN เคลื่อนไหวเพื่อรับโทเค็นเนทีฟของแอปไลฟ์สไตล์ได้เพิ่มขึ้นกว่า 20% ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลในวันนี้

ในขณะที่เขียน STEPN ซื้อขายที่ 4.03 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.22% หลังจากย้อนกลับจากระดับสูงสุดรายวันและสูงสุดตลอดกาลที่ 4.11 ดอลลาร์

ตอนนี้เรามาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของราคาในปัจจุบันในวันนี้

รายชื่อ STEPN ในการแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาคือ Coinbase เป็นหนึ่งในสาเหตุของการทำกำไรได้ในวันนี้เนื่องจากจะสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนได้แล้ว

GMT โทเค็นดั้งเดิมของ STEPN และโทเค็น Green Satoshi (GST) อื่น ๆ ที่ผู้เล่นจะได้รับหลังจากวิ่งจ๊อกกิ้ง วิ่ง และเดินกลางแจ้งด้วยรองเท้าผ้าใบ STEPN NFT

แนวโน้มขาขึ้นของตลาด GST และ GMT ในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่พุ่งขึ้นทั้งหมดที่เริ่มต้นในต้นเดือนมีนาคมของปีนี้ 2022 โดยอุตสาหกรรมที่ย้ายไปหารายได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำหรับมูลค่าของโทเค็น โทเค็นจะได้รับรางวัลเป็นผู้เล่นแอคทีฟ

โมเดลทางเศรษฐกิจของ STEPN หมุนเวียนไปรอบ ๆ การขายรองเท้าโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) รวมถึงการใช้ผลกำไรที่ได้รับเพื่อซื้อโทเค็นกลับมาเพื่อการเผาไหม้

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022