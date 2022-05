Ice Cube แร็ปเปอร์ชื่อดังเข้าร่วมกลุ่ม Dogecoin

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr) แร็ปเปอร์ชื่อดัง ได้เข้าร่วมกลุ่ม Dogecoin เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม DOGE ที่ “เหลือเชื่อและประวัติศาสตร์” การเข้าสู่โลก Dogecoin ของเขามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ BIG3 ซึ่งเป็นลีกบาสเกตบอลที่เขาร่วมก่อตั้ง

BIG3 นำเสนออดีตดารา NBA ในรูปแบบ 3 ต่อ 3 ซึ่งต่างจากเกมบาสเก็ตบอลแบบ 5 ต่อ 5 ตามปกติ

เมื่อเดือนที่แล้ว BIG3 ได้เปิดตัวรูปแบบลีกการเป็นเจ้าของใหม่ ซึ่งช่วยให้แต่ละทีมจาก 12 ทีมขายเงินเดิมพันโทเค็นของตนได้ แต่ละทีมได้รับการจัดสรร Non-Fungible Token (NFT) จำนวน 1,000 อัน นั่นคือ 975 ”Gold” NFTs มูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐแต่ละอัน และ 25 ”Fire” NFTs ที่ราคา $25,000 ต่อทีม

ในวันพุธที่ Bill Lee ผู้ร่วมก่อตั้งกระเป๋าเงิน MyDoge ได้ทวีตไปที่ Ice Cube “ ถ้าคุณขุด DOGE ฉันและ DogeArmy ก็จะรับไปเหมือนกัน” หมายถึงโพสต์ก่อนหน้าของ Ice Cube ที่ Snoop Dogg กำลังซื้อ 2 ทีม

Ice Cube ตอบกลับไปยัง Lee ว่า “เดี๋ยวก่อน Bill คุณรู้ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับ DogeArmy ”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022