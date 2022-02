ภาษี 30% เป็นวงเล็บภาษีเงินได้ที่สูงที่สุดในอินเดีย

อินเดียจะเปิดตัวรูปีดิจิทัลในปีการเงิน 2022-2023 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว

อินเดียจะเริ่มเก็บภาษี 30% สำหรับรายได้ทั้งหมดจากการโอนสกุลเงินดิจิทัล ตามที่ Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศกล่าว

ในการกล่าวสุนทรพจน์ด้านงบประมาณเมื่อวันจันทร์ รัฐมนตรี กล่าว ว่าปีงบประมาณ 2022-23 จะได้เห็นทางการพยายามนำการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลและรายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโทเค็นที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ (NFTs) อยู่ภายใต้ร่มภาษี

นอกเหนือจากการเก็บภาษีจากกำไร 30% แล้ว อินเดียยังต้องเสียภาษี 1% ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่าจะถูกหักที่ต้นทาง (TDS) การจัดเก็บนี้จะนำไปใช้กับการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระเกี่ยวกับการโอน cryptocurrencies Sitharaman กล่าวเสริม

ของขวัญที่ทำใน crypto จะถูกเก็บภาษีตามข้อเสนอด้านภาษีของรัฐมนตรี โดยผู้จัดเก็บภาษีกำหนดเป้าหมายผู้รับของขวัญ crypto

หัวหน้าฝ่ายการเงินกล่าวว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ถูกชดเชยด้วยผลกำไรจากที่อื่น

ภาษีกำไรจากการลงทุนของ crypto และการเรียกเก็บอื่นๆ ดูเหมือนจะแสดงว่ารัฐบาลยอมรับ crypto ในอินเดียในที่สุด มันส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการเรียกร้องให้มีการแบนแบบครอบคลุม โดย Changpeng Zhao ซีอีโอของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยปริมาณการค้า Binance ท่ามกลางผู้ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนานี้

อัตราภาษี 30% เป็นสองเท่าของ 15% ที่เรียกเก็บจากการเพิ่มทุนระยะสั้นสำหรับหุ้น อย่างไรก็ตาม ชุมชน crypto ได้ชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าข้อเสนอของอินเดียอยู่ในวงเล็บภาษีที่ผู้ถือ crypto ส่วนใหญ่ตกอยู่แล้ว

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

