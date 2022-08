บทสัมภาษณ์: Omid Malekan ศาสตราจารย์ Columbia Business School และนักเขียน Crypto

Cryptocurrency สามารถข่มขู่

แม้แต่กับผู้ที่มีความเข้าใจในตลาดการเงินหรือเทคโนโลยีเป็นอย่างดี การมุ่งความสนใจไปที่บล็อกเชนก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ฉันนั่งลงในตอนล่าสุดของพอดคาสต์ CoinJournal กับคนที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็น “นักวิชาการด้านคริปโต” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเชื่อมช่องว่างนั้นให้กับผู้คน

Omid Malekan บรรยายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและยังได้เขียนหนังสือหลายเล่ม ซึ่งล่าสุดเพิ่งได้รับการเผยแพร่ในชื่อ “ Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” เรานั่งลงเพื่อพูดคุยกันรอบ ๆ หัวข้อทั้งหมด แต่ธีมคือสิ่งที่ Omid พยายามทำ: ให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งท้าทายกว่าที่คิด

มีเสียงรบกวนมากมายในพื้นที่นี้ ซึ่ง Omid ยอมรับโดยเสรี และคริปโตนั้นยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคุณมองมาถูกที่แล้วและมีความเชื่ออยู่บ้าง นี่คืออุตสาหกรรมที่สามารถทำสิ่งดี ๆ ได้มากมาย เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการขึ้น ๆ ลง ๆ ความเสียหายของชื่อเสียงของตลาดหมีที่มีต่อ crypto ผลกระทบของกฎระเบียบ ศักยภาพของ crypto ที่จะไปได้ดีในประเทศกำลังพัฒนา

นอกจากนี้เรายังได้พิจารณาข้อบกพร่องบางประการของอุตสาหกรรมนี้ด้วย – เป็นการดีที่สุดที่จะให้ความรู้แก่ผู้คนและยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมใหม่ด้วยหรือไม่ ลัทธิชนเผ่าเป็นปัญหาหรือไม่ และอุดมการณ์ที่บางครั้งอาจดูก้าวร้าวหรือสุดโต่งเป็นอย่างไร?

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แต่มีคำอธิบายที่พบได้เสมอซึ่งคุณพบเห็นได้ยาก เต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะหรือนอกประเด็น Omid พูดในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ปราศจากสำนวนโวหารและพูดตรงประเด็น เป็นแขกที่คิดอย่างชัดเจนว่า crypto สามารถทำดีในสังคมนี้ แต่ยังต้องการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงมัน มันแตกต่างอย่างแน่นอน แต่มันก็น่าสนใจมาก

รับฟังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และจำนวนนักศึกษาของ Omid ที่ย้ายเข้ามามีบทบาทในบล็อกเชนแบบเต็มเวลาตั้งแต่นั้นมา เราหารือเกี่ยวกับการเลิกจ้างทั่วทั้งอุตสาหกรรม – โดยเฉพาะ Coinbase – และจะดำเนินต่อไปหรือไม่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่

อย่างที่ฉันพูดฉันชอบเรื่องนี้

ลิงก์ Spotify อยู่ ที่นี่

YouTube ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

หนังสือเล่มใหม่ของ Omid สามารถซื้อได้ ที่นี่ ในชื่อ “ Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” มันเจาะลึกถึง “ทำไม” ของ crypto มากกว่า “อะไร” – แต่ถ้าคุณต้องการอย่างหลัง เขาก็ครอบคลุมคุณเช่นกัน ตรวจสอบเขาออก ที่นี่