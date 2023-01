Huobi ปลอดภัยหรือไม่? ทำไมลูกค้าควรถอนเงิน

มันเป็นวันกราวด์ฮ็อกใน crypto การ แลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และคราวนี้ก็เป็นตาของ Huobi

Justin Sun ผู้ประกอบการ crypto ชาวจีนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง cryptocurrency อย่าง Tron และยังนั่งอยู่ในคณะกรรมการของ Huobi ประกาศว่าการแลกเปลี่ยนจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 20%

รายงานเพิ่มเติมอ้างว่านอกเหนือจากการลดจำนวนพนักงานลงอย่างมาก พนักงานจำเป็นต้องรับเงินเดือนเป็นเหรียญ Stablecoin ในขณะที่ช่องทางการสื่อสารภายในถูกปิดเพื่อระงับความไม่พอใจ

ในขณะที่เรื่องราวยังคงเกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่า…ไม่ดี ภาพหน้าจอที่เป็นลางไม่ดีของพนักงานจำนวนมากที่พยายามเข้าสู่ระบบและสื่อสารกันถูกแชร์ไปทั่ว Twitter มีรายงานออกมาอย่างเข้าใจได้ว่าพนักงานโกรธที่หากพวกเขาปฏิเสธที่จะรับเงินเดือนเป็น Stablecoin พวกเขาจะถูกไล่ออก

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023