KNC พุ่งขึ้น 17% วันนี้และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ: สถานที่ยอดนิยมที่จะซื้อ KNC

KNC เป็นโทเค็นของ Kyber Network ซึ่งได้รับการขยายไปสู่บล็อกเชนที่แตกต่างกันสิบตัว ผสานรวมกับ Uniswap v3 และมีส่วนร่วมในแรงจูงใจใหม่สำหรับนักพัฒนาของ Avalanche ส่งผลให้ราคาโทเค็น KNC ของ Kyber Network เพิ่มขึ้น 50% เมื่อวานนี้

วันนี้มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 17% ในขณะที่เขียน คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Kyber Network และ KNC รวมถึงการซื้อ KNC หรือไม่และที่ไหนหากคุณเลือก

เนื่องจาก KNC เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ KNC ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ KNC ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ KNC จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

KNC เป็นโทเค็นของ Kyber Network ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโปรโตคอลสภาพคล่องที่รวบรวมสภาพคล่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและทันทีบนแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (DApp)

เป้าหมายหลักของ Kyber Network คือการเปิดใช้งาน DeFi DApps, Decentralized Exchange (DEX) และผู้ใช้รายอื่น ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องที่ให้อัตราที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ธุรกรรมทั้งหมดบน Kyber เป็นแบบ on-chain ซึ่งหมายความว่าสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Ethereum block explorer

โครงการสามารถสร้างบน Kyber เพื่อใช้บริการทั้งหมดที่นำเสนอโดยโปรโตคอล เช่น การชำระโทเค็นทันที การรวมสภาพคล่อง และรูปแบบธุรกิจที่ปรับแต่งได้

Kyber พยายามแก้ปัญหาสภาพคล่องในอุตสาหกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยอนุญาตให้นักพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน

KNC สามารถคุ้มค่าแก่การลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Wallet Investor คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว เจาะจงไปที่ $9.2 ภายในเดือนเมษายน 2027 การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +250% หากคุณลงทุน 100 ดอลลาร์ในตอนนี้ คุณจะมีเงิน 350 ดอลลาร์ในปี 2570

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022