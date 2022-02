Komodo (KMD) เพิ่มขึ้น 5% ใน 7 วัน: ปัจจัยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นเนื่องจากเหรียญส่วนใหญ่ลดลง

ราคาเหรียญโคโมโด (KMD) ได้พุ่งขึ้น 5% ท่ามกลางกระแสนองเลือดของ crypto ทั่วโลก และถึงแม้ว่าการถอนตัวของวันนี้จะทรงตัวสำหรับการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

วันนี้ เหรียญ KMD เริ่มต้นด้วยการพุ่งขึ้นมากกว่า 25% เพื่อทำระดับสูงสุดรายวันที่ 0.657233 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดึงกลับไปที่ราคา 0.478111 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน

มาเจาะลึกปัจจัยกระตุ้นราคา Komodo กัน

โดยสรุป Komodo เป็นแพลตฟอร์มมัลติเชนแบบกระจายอำนาจแบบเปิด โทเค็นดั้งเดิมของมันคือ KMD

ทั้งแพลตฟอร์ม Komodo และเหรียญ KMD ได้รับแรงฉุดจากพื้นที่ crypto เนื่องจากแนวทางทางเลือกของ Komodo ในการบรรลุการทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่

ด้านล่างนี้คือสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคา KMD ในปัจจุบัน

หนึ่งในการพัฒนาที่ดีที่สุดและสำคัญที่โปรโตคอล Komodo ทำในปีนี้คือการสนับสนุนล่าสุดสำหรับเครือข่ายบล็อคเชน 13 เครือข่ายบน AtomicDEX

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX ให้การสนับสนุนเครือข่ายและเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine ซึ่งแชร์ซอร์สโค้ดกับ Bitcoin (BTC) เช่น Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) และ Bitcoin Cash (BCH)

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022