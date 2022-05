LimeWire ซึ่งเป็นตลาดกลาง NFTs ใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากแอปเพลงยอดนิยมที่เลิกผลิตไปแล้วในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ได้ทำคะแนนมหาศาลกับ Universal Music Group (UMG)

การเป็นพันธมิตรกับ UMG ผู้นำระดับโลกในด้านดนตรีและความบันเทิงที่เฟื่องฟู ช่วยเพิ่มการกลับมาของ LimeWire อย่างมั่นคง

ตาม ประกาศของสื่อมวลชนที่เผยแพร่ เมื่อวันอังคาร ข้อตกลงกับ Universal Music ช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอตลาดของสะสมดิจิทัลให้กับค่ายเพลงชื่อดังและศิลปินที่เคารพนับถือ

ค่ายเพลงที่สามารถเจาะตลาด LimeWire NFT เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ผ่านเพลงดิจิทัล NFT และประสบการณ์ Web3 ได้แก่ Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records และ Motown Records

Paul และ Julian Zehetmayr ซีอีโอร่วมของ LimeWire แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้เป็น “การแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงจังหวะที่อุตสาหกรรมเพลงยอมรับ Web3”

” เราตื่นเต้นมากที่จะได้เปิดระบบนิเวศ LimeWire NFT ให้กับศิลปินและแฟน ๆ ของ Universal Music Group และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นโครงการสร้างสรรค์แรก ๆ ที่เปิดตัวในตลาด ” พวกเขากล่าวเสริม

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉 https://t.co/VHolELPC1e pic.twitter.com/JfE3IfMEQ0

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022