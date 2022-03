Loopring เพิ่มขึ้น 40.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจากข่าวการเป็นพันธมิตรกับ GameStop สำหรับตลาด GameStop NFT มีการซื้อขายในราคา $1.17 ในขณะที่เขียน

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ LRC คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Coingate เป็น บริษัท Fintech ที่ใช้ลิทัวเนียก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เกตเวย์การชำระเงินมีบริการประมวลผลการชำระเงิน Cryptocurrency สำหรับธุรกิจทุกขนาด การจัดการบัญชีที่ได้รับอนุญาตการจ่ายเงิน Fiat ไปยังบัญชีธนาคารและคุณลักษณะการเรียกเก็บเงินอีเมลใหม่ล่าสุดเป็นเพียงสาเหตุบางประการที่เกิดขึ้นกับผู้ประสานงานการชำระเงินสำหรับหลาย ๆ คน

LRC เป็นโทเค็นคริปโตของ Loopring ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบเปิดที่ใช้ Ethereum ที่มุ่งสร้างการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบกระจายอำนาจ

Loopring ตั้งใจที่จะนำการจับคู่คำสั่งแบบรวมศูนย์พร้อมการชำระคำสั่งซื้อบนบล็อคเชนแบบกระจายศูนย์มารวมกันเป็นโซลูชั่นไฮบริด ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก

Loopring Protocol พยายามที่จะลดหรือขจัดความไร้ประสิทธิภาพของ DEX ในขณะที่ยังคงรักษาข้อได้เปรียบไว้ มันชำระการซื้อขายแบบออนไลน์ แต่จัดการคำสั่งซื้อในลักษณะรวมศูนย์

นอกจากนี้ยังรวมคำสั่งซื้อหลายรายการเข้าเป็นการซื้อขายแบบวงกลม แทนที่จะอนุญาตให้มีคู่ซื้อขายเพียงคู่เดียว ด้วยวิธีนี้ โปรโตคอลคาดว่าจะปรับปรุงสภาพคล่องของ DEX ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการตามคำสั่ง

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Wallet Investor เชื่อมั่นใน Loopring อย่างมาก พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ 1 LRC จะซื้อขายที่ 4.65 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2570 การลงทุน 5 ปีจะให้ผลกำไรประมาณ +295.49% หากคุณลงทุน $100 ใน LRC ตอนนี้ คุณอาจมี $395.49 ในปี 2027

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022